39RCB Om vår Youtubecensur och om klimatbluffen

Radio Cui Bono 4 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

0 view • December 15, 2019



Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01

1) Torsdagen den 20:e juni 2019 märkte vi att vårt Youtubekonto hade plockats bort utan förvarning och vi diskuterar lite kring detta.

2) Vi går igenom klimatbluffen om vad olja kan vara för något och varför vi inte tror att det finns i en så begränsad mängd som makthavarna vill göra gällande. Vi berör även mediaskapelsen Greta Thunberg.

3) Global warning hallelujah av Music 4 Global warming

4) Global warming song av Ray Stevens

5) Länkar vi refererar till i avsnittet:

https://archive.org/

Snyftartikel av Kent Werne

https://www.dagensarena.se/opinion/narkontakt-med-konspirationstroende/

9/11 film av earthly fireflies

Bloggen den stora konspirationen av Bengt Dahlöf

http://den-stora-konspirationen.blogspot.com/2019/05/greta-thunberg-klimatkrisen-och.html

The origin of oil Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Daniel och MartinGillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Torsdagen den 20:e juni 2019 märkte vi att vårt Youtubekonto hade plockats bort utan förvarning och vi diskuterar lite kring detta.2) Vi går igenom klimatbluffen om vad olja kan vara för något och varför vi inte tror att det finns i en så begränsad mängd som makthavarna vill göra gällande. Vi berör även mediaskapelsen Greta Thunberg.3) Global warning hallelujah av Music 4 Global warming https://www.youtube.com/watch?v=MOzht91No_8 4) Global warming song av Ray Stevens https://www.youtube.com/watch?v=ORyzsMZPPUg 5) Länkar vi refererar till i avsnittet:Snyftartikel av Kent Werne9/11 film av earthly fireflies https://www.youtube.com/watch?v=xIxpboX5RK8&t=10s Bloggen den stora konspirationen av Bengt DahlöfThe origin of oil https://www.youtube.com/watch?v=vdSjyvIHVLw Keywords newsgreta thunbergklimatbluffenkent werne

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