LIVE DREAM STATES RELOADED (ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 17-02-2019/KATERINA KOSTAKI

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*DREAM STATES RELOADED 17-02-2019 WITH KATERINA KOSTAKI
*ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 17-02-2019 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ|ΕΚΠΟΜΠΗ 1η
LIVE YOUTUBE SHOW No 1
IN THIS FIRST LIVE YOUTUBE BROADCASTING ENTITLED "DREAM STATES RELOADED", AUTHOR, POET AND HEALER KATERINA KOSTAKI TALKS ABOUT VARIOUS TOPICS REGARDING THIS EXACT NEW BEGINNING ON LIVE BROADCSTING, THE MOTIVE AND TASK OF THE SHOW, HER FRESH START, HOW SHE WAS INFLUENCED BY FRIENDS AND FELLOW ON THIS GREAT OPTION, COMMON BEGINNER OBSTACLES, DAYS OF HER EARLY LIFE AND MOSTLY COMPARING TO NOWDAYS EVERYDAY LIFE, HER INFLUENCE, INSPIRATION, INTUITION, PSYCHIC ABILITIES, CHOICES AS WELL AS LOST VALUES, INTEREST, IMPORTANCE OF READING, SEARCHING, LOVING PEOPLE, HELPING AND SUPPORTING EACH OTHER, BEING OPEN MINDED, GRATEFULNESS AND UNGRATEFULNESS, COMPASSION AND UNDERSTANGING AND MANY MORE TOPICS.
AMAZON PAGE:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/.../B005VBDUI2
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official
FACEBOOK: http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki
TWITTER:http://www.twitter.com/katerinakostaki
YOUTUBE:http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
BLOG1:http://endlesslifejourney.blogspot.com
BLOG2:http://www.academyofinnerlight.com
KATERINA KOSTAKI BOOKS BOTH ENGLISH AND GREEK ARE AVAILABLE ON AMAZON.COM. AMAZON.CO.UK, AMAZON.DE, AMAZON.IT, AMAZON.ES, AMAZON.CO.AU, AMAZON.IN, BARNESANNOBLE AND VARIOUS ONLINE BOOKSTORES (COBO, BOOKTOPIA ETC.)
***Βιβλιογραφία (Ελληνική) εκδοθέντων βιβλίων απο την ενορατική συγγραφέα, ποιήτρια και θεραπεύτρια, ιδρύτρια της κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT Κατερίνας Κωστάκη.
Bibliography (English) published by visionary author, poet and healer Founder of ACADEMY OF INNER LIGHT Katerina Kostaki
Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications
*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/Life-Journey-carries-hopes-Greek/dp/1546615407/ref=asap_bc?ie=UTF8
*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/Cosmic-Light-Sympantiko-Fos-Journey/dp/1548026239/ref=asap_bc?ie=UTF8
*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/Cosmic-Romances-Sympantika-Idyllia-Greek/dp/154678327X/ref=asap_bc?ie=UTF8
*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/Inner-Voices-Within-Esoteres-phones/dp/1978175310/ref=asap_bc?ie=UTF8
/Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition)
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3
Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications
Cosmic Light:https://www.amazon.com/Cosmic-Light-Katerina-Kostaki/dp/1456832794
The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/dp/1546879102/ref=cm_sw_su_dp
Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/Inner-Voices-Within-Messages-Guardian/dp/1545496102/ref=asap_bc?ie=UTF8
ALTERNATIVELY VISIT MY AMAZON PAGE/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΖΟΝ:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2/ref=dp_byline_cont_book_1
YOUTUBE VIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=VGNudVc4j5Q&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=A6orzsCUBQk&t=18s