Men In Black Denmark - FRIHED FOR DANMARK [11.01.2021]

Kære alle i Danmark - Også digSå er det atter tid til at vise befolkningen og Christiansborg at vi er en masse, som ser kampen for vores menneskerettigheder, som en nødvendighed.Derfor opfordrer vi dig, først og fremmest til at deltage i debatten, uanset dine holdninger og beskæftigelse. Bland dig - DIN stemme er vigtig!Vi har gang på gang set, hvordan almindelig sund fornuft bliver tilsidesat, til fordel for politikernes mavefornemmelser. Flere og flere borgere synes ikke at kunne gennemskue hvad der besluttes og hvorfor der træffes de beslutninger vi ser og mærker.Regeringen og myndighedernes katastrofale håndtering, har også betydet at der er skabt ekstrem usikkerhed hos mange i befolkningen.Vi ser flere og flere uklare udmeldinger, ligesom vi ser regeringen og “myndighederne” vælge eksperter, som passer til de politiske beslutninger man ønsker at gennemføre. Man undlader indflydelse og input fra ellers relevante, men modstridende eksperter! Er det hvad det danske FOLKESTYRE er nået til?Vi mangler en langsigtet plan og strategi! Vi mangler at få præsenteret alternative løsninger til helt og komplet lockdown.VI HAR FÅET NOK!Du inviteres hermed til endnu en fredeligt anmeldt demonstration på Lørdag d. 23/01 kl. 18.00 i København.Medbring endelig en masse skilte og fakler til dagens begivenhed.Præcis lokation følger med snarest.Der vil ved fremmøde bl.a være en megafon i spil som vi opfordrer tilstedeværende at lytte nøje til.Demonstrationen SKAL foregå fredeligt som hidtil ønsket.Vores hensigter har aldrig bygget på ekstremisme eller magt til den enkelte, vores hensigt bygger på folkestyre og medbestemmelse!NEJ til enevældige magtbeføjelser!NEJ til frivillig tvangNEJ til haste og nødloveNEJ til misbrug af ordensmagtenNEJ til løgne og bedragSammen for frihed! Sammen om Danmark!Del og deltag endelig ved begivenhedenMIB - Mette Ciao ( Officiel Video )48,038 views•Premiered Jan 11, 2021Men In Black FRIHED613 subscribers---------SATURDAY AT 6 PM UTC+01SAMMEN OM DANMARKEvent by Men In Black, DenmarkKøbenhavnSaturday at 6 PM UTC+0126–27°C Partly CloudyPrice: FreePublic · Anyone on or off Facebookwww.instagram.com/Fmen_in_black_dk