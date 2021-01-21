© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Men In Black Denmark - FRIHED FOR DANMARK [11.01.2021]
Follow
0
Download MP3
Share
Report
112 views • January 21, 2021
Kære alle i Danmark - Også dig
Så er det atter tid til at vise befolkningen og Christiansborg at vi er en masse, som ser kampen for vores menneskerettigheder, som en nødvendighed.
Derfor opfordrer vi dig, først og fremmest til at deltage i debatten, uanset dine holdninger og beskæftigelse. Bland dig - DIN stemme er vigtig!
Vi har gang på gang set, hvordan almindelig sund fornuft bliver tilsidesat, til fordel for politikernes mavefornemmelser. Flere og flere borgere synes ikke at kunne gennemskue hvad der besluttes og hvorfor der træffes de beslutninger vi ser og mærker.
Regeringen og myndighedernes katastrofale håndtering, har også betydet at der er skabt ekstrem usikkerhed hos mange i befolkningen.
Vi ser flere og flere uklare udmeldinger, ligesom vi ser regeringen og “myndighederne” vælge eksperter, som passer til de politiske beslutninger man ønsker at gennemføre. Man undlader indflydelse og input fra ellers relevante, men modstridende eksperter! Er det hvad det danske FOLKESTYRE er nået til?
Vi mangler en langsigtet plan og strategi! Vi mangler at få præsenteret alternative løsninger til helt og komplet lockdown.
VI HAR FÅET NOK!
Du inviteres hermed til endnu en fredeligt anmeldt demonstration på Lørdag d. 23/01 kl. 18.00 i København.
Medbring endelig en masse skilte og fakler til dagens begivenhed.
Præcis lokation følger med snarest.
Der vil ved fremmøde bl.a være en megafon i spil som vi opfordrer tilstedeværende at lytte nøje til.
Demonstrationen SKAL foregå fredeligt som hidtil ønsket.
Vores hensigter har aldrig bygget på ekstremisme eller magt til den enkelte, vores hensigt bygger på folkestyre og medbestemmelse!
NEJ til enevældige magtbeføjelser!
NEJ til frivillig tvang
NEJ til haste og nødlove
NEJ til misbrug af ordensmagten
NEJ til løgne og bedrag
Sammen for frihed! Sammen om Danmark!
Del og deltag endelig ved begivenheden
https://fb.me/e/IopvrB6I
MIB - Mette Ciao ( Officiel Video )
48,038 views•Premiered Jan 11, 2021
https://youtu.be/TVo5zBL1-XE
Men In Black FRIHED
613 subscribers
---------
SATURDAY AT 6 PM UTC+01
SAMMEN OM DANMARK
Event by Men In Black, Denmark
København
Saturday at 6 PM UTC+01
26–27°C Partly Cloudy
Price: Free
Public · Anyone on or off Facebook
https://www.facebook.com/events/690178365000644/
www.instagram.com/Fmen_in_black_dk
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
Så er det atter tid til at vise befolkningen og Christiansborg at vi er en masse, som ser kampen for vores menneskerettigheder, som en nødvendighed.
Derfor opfordrer vi dig, først og fremmest til at deltage i debatten, uanset dine holdninger og beskæftigelse. Bland dig - DIN stemme er vigtig!
Vi har gang på gang set, hvordan almindelig sund fornuft bliver tilsidesat, til fordel for politikernes mavefornemmelser. Flere og flere borgere synes ikke at kunne gennemskue hvad der besluttes og hvorfor der træffes de beslutninger vi ser og mærker.
Regeringen og myndighedernes katastrofale håndtering, har også betydet at der er skabt ekstrem usikkerhed hos mange i befolkningen.
Vi ser flere og flere uklare udmeldinger, ligesom vi ser regeringen og “myndighederne” vælge eksperter, som passer til de politiske beslutninger man ønsker at gennemføre. Man undlader indflydelse og input fra ellers relevante, men modstridende eksperter! Er det hvad det danske FOLKESTYRE er nået til?
Vi mangler en langsigtet plan og strategi! Vi mangler at få præsenteret alternative løsninger til helt og komplet lockdown.
VI HAR FÅET NOK!
Du inviteres hermed til endnu en fredeligt anmeldt demonstration på Lørdag d. 23/01 kl. 18.00 i København.
Medbring endelig en masse skilte og fakler til dagens begivenhed.
Præcis lokation følger med snarest.
Der vil ved fremmøde bl.a være en megafon i spil som vi opfordrer tilstedeværende at lytte nøje til.
Demonstrationen SKAL foregå fredeligt som hidtil ønsket.
Vores hensigter har aldrig bygget på ekstremisme eller magt til den enkelte, vores hensigt bygger på folkestyre og medbestemmelse!
NEJ til enevældige magtbeføjelser!
NEJ til frivillig tvang
NEJ til haste og nødlove
NEJ til misbrug af ordensmagten
NEJ til løgne og bedrag
Sammen for frihed! Sammen om Danmark!
Del og deltag endelig ved begivenheden
https://fb.me/e/IopvrB6I
MIB - Mette Ciao ( Officiel Video )
48,038 views•Premiered Jan 11, 2021
https://youtu.be/TVo5zBL1-XE
Men In Black FRIHED
613 subscribers
---------
SATURDAY AT 6 PM UTC+01
SAMMEN OM DANMARK
Event by Men In Black, Denmark
København
Saturday at 6 PM UTC+01
26–27°C Partly Cloudy
Price: Free
Public · Anyone on or off Facebook
https://www.facebook.com/events/690178365000644/
www.instagram.com/Fmen_in_black_dk
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.