01 vverANTWORTung Teil 2

verANTWORTung Teil 2

Wenn wir frei und souverän werden wollen, dann ist verANTORTung im Sinne der Fähigkeit, Antworten in allen Lebensituationen zugeben, eine Grundbedingung. verANTWORTung hat dabei nichts mit Schuld zu tun.

Im zweiten Teil sehen wir, wieso wir oft uns triggern lassen und die Antworten in Form einer Reaktion geben.

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