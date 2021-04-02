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Mujer Israelí expone la mortal Vacuna
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92 views • April 02, 2021
Mujer Israelí pide ayuda y expone la mortal vacuna como un arma de destrucción masiva. En este corto video esta mujer nos narra la cruda realidad que algunos Israelíes están viviendo en su propio país como prisioneros de una guerra no convencional, y esta guerra es la guerra de la opresión, la censura, la abolición del libre albedrío, del odio entre hermanos, de la ceguera, etc...
Un llamado a los pocos seres humanos que están todavía indecisos si se ponen o no esta mortal vacuna.
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