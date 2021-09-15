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Ζωντανή ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα:«Η Ελλάδα αλλάζει ή βουλιάζει;»
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61 views • September 15, 2021
Ζωντανή ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα:«Η Ελλάδα αλλάζει ή βουλιάζει;»
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος π.Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλησεί με θέμα:Ζωντανή ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα:«Η Ελλάδα αλλάζει ή βουλιάζει;»
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν Κορωνοϊό.
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος π.Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλησεί με θέμα:Ζωντανή ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα:«Η Ελλάδα αλλάζει ή βουλιάζει;»
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν Κορωνοϊό.
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος
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