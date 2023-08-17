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DEADLY COVID SHOT MURDERED 20 MILLION HUMANS!
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55 views • August 17, 2023

SR. RICHARD HODKINSON PEOVES THE DEADLY COVID SHOT MURDERED 20 MILLION HUMANS. GOVERNMENT FIGURES AMIT THE VACCINE ALSO INJURED 2 BILLION PEOPLE. I WONDER WHEN PEOPLE WILL WAKEUP AND REALIZE THE LEADERS OF THE WORLD ARE OUT TO MURDER HUMANITY. WHY? SATAN CONTROLS THESE MENTALLY ILL PEOPLE AND HE DEMANDS THE SACRIFICE OF THE HUMAN RACE. NOW WE HAVE LASER FIRES EXPLODING ACROSS THE WORLD. WHAT'S NET? A DEADLY VACCINE WILL BE RELEASED INTO THE AIR TO MURDER BILLIONS MORE PEOPLE AND THE OCCULT ELITE HAVE WORLD WAR 3 (THAT'S BEGUN) TO FINISH OFF HUMANITY. THANKFULLY, ALL MIGHTY GOD WILL PULL HIS TRUE BELIEVERS OUT OF THIS RECHED WORLD BEFORE THEY'RE DESTROYED. THE OCCULT ELITE KNOW OUR BIBLICAL FUTURE AND THAT'S WHY THEY'RE IN A PANIC TO WIPE OUT HUMANITY BEFORE 2025. YOU BETTER DROP TO YOUR KNEES RIGHT NOW AND ASK ALL MIGHTY GOD TO PROTECT YOU. OTHERWISE YOU'LL BE HEADED TO THE PIT WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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