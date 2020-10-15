ΜΕ ΕΣΟΔΑ 900ΔΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 350ΔΙΣ ΓΙΑΤΙ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΑΚΟΜΗ;

Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι το χρέος... το ύψος του χρέους είναι περίπου στα 350 δις.. .Πάνω κάτω εκεί είμαστε, δεν έχουμε κάποια καινούργια ενημέρωση..εκεί βρίσκεται το χρέος.

Γιατί δεν παίρνουν, είναι μία σημαντική ερώτηση.., γιατί δεν χρησιμοποιούν τα πιστωτικά έσοδα ή τα δάνεια τα οποία φαίνονται στους τελευταίους δύο προϋπολογισμούς για να εξoφληθεί το χρέος;

Και θα ήθελα οι τηλεθεατές σας να το συνδέσουν με τον απολογισμό γιατί, καλός είναι ο προϋπολογισμός αλλά είναι ένας προϋπολογισμός δηλαδή δεν φαίνεται τι ακριβώς έχει εισπραχθεί. Ας δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα, μία σελίδα, από τον προϋπολογισμό των πολιτών, τον οποίο μπορούν να τον βρουν και στο διαδίκτυο με ακριβώς αυτόν τον τίτλο, προϋπολογισμός των πολιτών και να ανατρέξουν στην σελίδα 32 και να δουν ότι το 2018, όπως φαίνεται στον απολογισμό, τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν που σημαίνει ότι.., αυτό είναι τετελεσμένο γεγονός..έχουν εισπράξει! Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν το 2018, ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 899.234.000.000 δις ευρώ!



Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα χρέος 350 περίπου δισεκατομμυρίων ποιός ο λόγος που δεν εξoφλήθηκε ολόκληρο για να βγει επιτέλους η Ελλάδα από αυτήν την μνημονιακή κατάσταση που ζει την τελευταία δεκαετία; Ποιός ο λόγος να μην πληρωθούν; Τι σκοπιμότητα έχει; Τι εξυπηρετούν; Γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση;