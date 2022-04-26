Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ _ TO REMDESIVIR KAI H ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΠΡΑ 💥

Ίσως είναι ένα από τα δέκα κορυφαία βίντεο που είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας…Ίσως το κορυφαίο στο θέμα που αφορά στον κορονοϊό…Μπορεί οι λέξεις “οι αποκαλύψεις ξεπερνούν και την πιο νοσηρή φαντασία” να μοιάζουν πολυσυνηθισμένες, αλλά κατά την άποψή μου τα όσα θα ακούσετε και θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, δίνουν την πραγματική εικόνα μιας πραγματικότητας, που παραπέμπει στον πλέον σκοτεινό εφιάλτη…Μια σατανική σκευωρία σε βάρος όλης της ανθρωπότητας, που μόνο διαβολικά μυαλά μπορούσαν να σκεφθούν και να υλοποιήσουν…Μια ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, με ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, στην κυριολεξία.Δεν είναι σχήμα λόγου… θα το διαπιστώσετε δυστυχώς, βλέποντας το βίντεο.Οι αποκαλύψεις του ΙΑΤΡΟΥ Δρ. Άρντις, δεν ρίχνουν μόνο το σκοτεινό παρασκήνιο της ψευτοπανδημίας, αλλά βγάζουν στην δημοσιότητα ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΚΑΚΟ.