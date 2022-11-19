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Дуэт поющих ведущих, творящих чудеса на мероприятиях № 61
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Event Legenda
Published 10 days ago |

Хочется описать этот дуэт ведущих в одних превосходных эпитетах, но можно просто представить список:- говорят на разных языках стран СНГ

- поют в совершенстве на английском

- разыгрывают интерактивные театральные сцены, вовлекая гостей

- показывают фокусы

- привозят с собой звуковую аппаратуру и работают за ди-джея

- становятся разными сказочными персонажами (например: Дед мороз и снегурочка)

- читают стихи

- ярко и зажигательно шутят

- могут быть серьезными и романтическими

Стоит посмотреть давно видео и все станет понятно!

Отличный выбор этой пары ведущих с функционалом ди-джея с аппаратурой - они за разумные деньги заполнят шоу программу на свадьбу или юбилей.

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 Event-агентство ANNA LEGENDA

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