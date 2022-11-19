Дуэт поющих ведущих, творящих чудеса на мероприятиях № 61

Хочется описать этот дуэт ведущих в одних превосходных эпитетах, но можно просто представить список:- говорят на разных языках стран СНГ
- поют в совершенстве на английском
- разыгрывают интерактивные театральные сцены, вовлекая гостей
- показывают фокусы
- привозят с собой звуковую аппаратуру и работают за ди-джея
- становятся разными сказочными персонажами (например: Дед мороз и снегурочка)
- читают стихи
- ярко и зажигательно шутят
- могут быть серьезными и романтическими
Стоит посмотреть давно видео и все станет понятно!
Отличный выбор этой пары ведущих с функционалом ди-джея с аппаратурой - они за разумные деньги заполнят шоу программу на свадьбу или юбилей.
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