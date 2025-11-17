Arquitectura Biocompatible - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Alosha, un bioarquitecto, comparte sus innovadoras técnicas de construcción que son asequibles, sostenibles y saludables. Destaca el uso de materiales naturales como tierra, madera y aircrete para crear viviendas eficientes en energía y resistentes a la contaminación electromagnética. Alosha explica cómo construyó una bóveda de madera por solo $800 y muestra otros métodos económicos, como hyper-adobe y domos de aircrete. También resalta la importancia de los sistemas pasivos de calefacción y refrigeración, aprovechando las temperaturas subterráneas y materiales naturales. Sus cursos, disponibles gratis en Brighteon.com, enseñan estas técnicas con el objetivo de revolucionar la asequibilidad y sostenibilidad de la vivienda.