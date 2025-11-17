Arquitectura Biocompatible - destacado de la entrevista 1

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Alosha, un bioarquitecto, comparte sus innovadoras técnicas de construcción que son asequibles, sostenibles y saludables. Destaca el uso de materiales naturales como tierra, madera y aircrete para crear viviendas eficientes en energía y resistentes a la contaminación electromagnética. Alosha explica cómo construyó una bóveda de madera por solo $800 y muestra otros métodos económicos, como hyper-adobe y domos de aircrete. También resalta la importancia de los sistemas pasivos de calefacción y refrigeración, aprovechando las temperaturas subterráneas y materiales naturales. Sus cursos, disponibles gratis en Brighteon.com, enseñan estas técnicas con el objetivo de revolucionar la asequibilidad y sostenibilidad de la vivienda.



