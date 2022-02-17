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Dr Franc Zalewski: Horreur au microscope électronique - Ces "êtres" vaccinaux attendent-ils quelque chose? - Burewestnik
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39 views • February 17, 2022
Dr Franc Zalewski. Les organismes vivants à l'intérieur des vaccins - de quoi s'agit-il?
Le Dr Zalewski soupçonne que: "le graphène contenu dans le vaccin agit comme une sorte de nourriture ou de catalyseur pour «la chose» parce que le vaccin contient les œufs de «la chose» qui semblent éclore en présence de graphène"
VOS (langue polonaise, sous-titres français)
Docteur Franc Zalewski, géologue polonais, scientifique, étudie le vaccin de Pfizer et trouve une forme de vie artificielle inactive en aluminium-brome-carbone. Elle a une tête et trois jambes. Il dit : "Il n'a pas été créé pour rester sans vie dans le corps. Il attend un signal!"
Oryginalna, pełna wersja w języku polskim: https://vimeo.com/ondemand/burzywiestnikanaliza/668247546
Le Dr Zalewski soupçonne que: "le graphène contenu dans le vaccin agit comme une sorte de nourriture ou de catalyseur pour «la chose» parce que le vaccin contient les œufs de «la chose» qui semblent éclore en présence de graphène"
VOS (langue polonaise, sous-titres français)
Docteur Franc Zalewski, géologue polonais, scientifique, étudie le vaccin de Pfizer et trouve une forme de vie artificielle inactive en aluminium-brome-carbone. Elle a une tête et trois jambes. Il dit : "Il n'a pas été créé pour rester sans vie dans le corps. Il attend un signal!"
Oryginalna, pełna wersja w języku polskim: https://vimeo.com/ondemand/burzywiestnikanaliza/668247546
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