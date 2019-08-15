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Alex Jones - I’M ANGRY
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75 views • August 15, 2019
I’M ANGRY
I’VE HAD ENOUGH OF THESE PEOPLE
THEY’RE A BUNCH OF CHRISTIAN MURDERING SCUM
THAT RUN GIANT DEATH FACTORIES
KEEPING BABIES ALIVE
AND SELLING THEIR BODY PARTS
WHAT MORE DO YOU NEED TO KNOW ABOUT THESE PEOPLE
I GO OUT AND FACE THESE SCUM
THEY LITERALLY CRAWL OUT FROM UNDER ROCKS
THEY HAVE GREEN-LOOKING SKIN
AND THEY RUN AROUND SCREAMING WE LOVE SATAN
WE WANT TO EAT BABIES
I HAVE THEM ON VIDEO
HILLARY’S INTO CREEPY WEIRD SICK STUFF MAN
SHE SLEEPS IN THE SAME ROOM WITH THAT CREEPY WEIRDO WOMAN
WHOSE MOTHER WEARS A HOOD OVER HER HEAD
WHAT THE HELL
THAT WOMAN, NUMBER ONE IS UGLY
IMAGINE HOW BAD SHE SMELLS MAN
I’M TOLD HER AND OBAMA JUST STINK
OBAMA AND HILLARY BOTH SMELL LIKE SULFUR
LITERAL VAMPIRE POTBELLY GOBLINS
ARE HOBBLING AROUND COMING AFTER US
MY SPIRIT GETS CLOSE TO THAT EVIL AND I FEEL IT GO
AH AHH AHHH
WE’RE SUCH SELF-CENTERED CRAP
WE DON’T EVEN NOTICE HELL ITSELF RISING UP AGAINST US
MILLIONS ARE POURING IN PEOPLE
OF THE VERY WORST TYPE AND I’M SO PISSED
WE’RE GONNA STAB YOUR DAUGHTER AT THE MALL
WE’RE GONNA STAB YOUR WIFE, YOU SON
WE’RE GONNA STAB YOU WITH A BUTCHER KNIFE
AND THEN THE POLICE CHIEF IS GONNA SAY
WE LOVE OUR SOMALIS
WE LOVE OUR MUSLIMS
OH THEY’RE SO GOOD
OH THEY’RE SO SWEET
I’VE HAD ENOUGH OF THESE PEOPLE
THEY’RE A BUNCH OF CHRISTIAN MURDERING SCUM
THAT RUN GIANT DEATH FACTORIES
KEEPING BABIES ALIVE
AND SELLING THEIR BODY PARTS
WHAT MORE DO YOU NEED TO KNOW ABOUT THESE PEOPLE
I GO OUT AND FACE THESE SCUM
THEY LITERALLY CRAWL OUT FROM UNDER ROCKS
THEY HAVE GREEN-LOOKING SKIN
AND THEY RUN AROUND SCREAMING WE LOVE SATAN
WE WANT TO EAT BABIES
I HAVE THEM ON VIDEO
HILLARY’S INTO CREEPY WEIRD SICK STUFF MAN
SHE SLEEPS IN THE SAME ROOM WITH THAT CREEPY WEIRDO WOMAN
WHOSE MOTHER WEARS A HOOD OVER HER HEAD
WHAT THE HELL
THAT WOMAN, NUMBER ONE IS UGLY
IMAGINE HOW BAD SHE SMELLS MAN
I’M TOLD HER AND OBAMA JUST STINK
OBAMA AND HILLARY BOTH SMELL LIKE SULFUR
LITERAL VAMPIRE POTBELLY GOBLINS
ARE HOBBLING AROUND COMING AFTER US
MY SPIRIT GETS CLOSE TO THAT EVIL AND I FEEL IT GO
AH AHH AHHH
WE’RE SUCH SELF-CENTERED CRAP
WE DON’T EVEN NOTICE HELL ITSELF RISING UP AGAINST US
MILLIONS ARE POURING IN PEOPLE
OF THE VERY WORST TYPE AND I’M SO PISSED
WE’RE GONNA STAB YOUR DAUGHTER AT THE MALL
WE’RE GONNA STAB YOUR WIFE, YOU SON
WE’RE GONNA STAB YOU WITH A BUTCHER KNIFE
AND THEN THE POLICE CHIEF IS GONNA SAY
WE LOVE OUR SOMALIS
WE LOVE OUR MUSLIMS
OH THEY’RE SO GOOD
OH THEY’RE SO SWEET
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