Απέναντι στις Ξαφνικίτιδες (Μπέχλης Ζώης)

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Ο κύριος Μπέχλης Ζώης εξηγεί πως ακριβώς λειτουργεί το εμβόλιο MRNA και πως ο μηχανισμός λειτουργίας του οδηγεί σε ξαφνικούς θανάτους και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας αυτούς που το έχουν κάνει, καθώς και κάποιους πιθανούς τρόπους αποφυγής και αποτροπής των επικίνδυνων αυτών παρενεργειών με φυσικά σκευάσματα.