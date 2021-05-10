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Eye of the Tiger
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Künstler: Survivor
Veröffentlicht: 1982

Ich steh' wieder auf, zurück auf der Straße
Habe meine Zeit abgesessen, habe mich bewährt
Habe einiges hinter mich gebracht, jetzt bin ich wieder auf den Beinen
Nur ein Mann und sein Wille zu überleben.
So oft passiert alles zu schnell
Man tauscht seine Leidenschaft für den Ruhm ein
Verlier nie die Träume der Vergangenheit aus den Augen!
Du musst dafür kämpfen, sie am Leben zu erhalten.
[Refrain]:
Es ist das Auge des Tigers,
Es ist der Nervenkitzel des Kampfes,
Wenn wir uns zu der Herausforderung unseres Gegners erheben
Und der letzte bekannte Überlebende
Schleicht sich in der Nacht an seine Beute heran
Und er beobachtet uns alle, mit dem Auge des Tigers.
Angesicht zu Angesicht, draußen in der Hitze
Immer dran bleiben, immer hungrig bleiben
Sie erhöhen ihre Siegeschancen, bis wir es auf die Straße bringen
Für den Kampf auf Leben und Tod mit dem Geschick, zu überleben.
[Refrain]
Ich steige auf, direkt bis nach ganz oben
Hatte die Kühnheit und erntete den Ruhm.
Habe einiges hinter mich gebracht, jetzt werde ich nicht aufhören
Nur ein Mann und sein Wille zu überleben.
[Refrain]
::Das Auge des Tigers::

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Keywords
trumpgreat awakeningkampf
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