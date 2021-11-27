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Réunion publique n°33 du CSI du jeudi 25/11/2021 - Avec le Pr Christian Perronne
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0 view • November 27, 2021
25 novembre 2021 : https://crowdbunker.com/v/Aq0RKYrx
Le Conseil Scientifique Indépendant (CSI) : https://crowdbunker.com/@CSI
Présents :
Dr Eric Ménat
Pr Christian Perronne
Jean-Dominique Michel
Hélène Banoun
Emmanuelle Darles
Marc Girardot
Dr Olivier Soulier
Vinent Pavan
Cette vidéo est protégée contre la censure.
Pour cette 33ème réunion du CSI, nous aurons l'honneur et la joie d'accueillir le Professeur Christian Perronne, membre du CSI depuis sa création.
Nous aurons également le plaisir d'accueillir le Docteur Eric Menat qui nous parlera de la vitamine D.
A suivre en priorité sur CrowdBunker, LA plate-forme de libre-expression: https://crowdbunker.com/v/Aq0RKYrx
Retrouvez les découpes des CSI en vidéos courtes sur la chaîne CrowdBunker CSI Express : https://crowdbunker.com/channel/IRNHhCAR
NB1: les réunions n°31 et 32 du CSI ont été censurées par YouTube la semaine dernière. Vous les retrouverez sur la chaîne CrowdBunker du CSI: https://www.crowdbunker.com/@CSI
NB2: Merci de faire un don à CrowdBunker si vous en avez les moyens. Cette plateforme est entièrement financée par vos dons: https://crowdbunker.com/donation
Le Conseil Scientifique Indépendant (CSI) : https://crowdbunker.com/@CSI
Présents :
Dr Eric Ménat
Pr Christian Perronne
Jean-Dominique Michel
Hélène Banoun
Emmanuelle Darles
Marc Girardot
Dr Olivier Soulier
Vinent Pavan
Cette vidéo est protégée contre la censure.
Pour cette 33ème réunion du CSI, nous aurons l'honneur et la joie d'accueillir le Professeur Christian Perronne, membre du CSI depuis sa création.
Nous aurons également le plaisir d'accueillir le Docteur Eric Menat qui nous parlera de la vitamine D.
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