Παιδικά Εμβόλια – μια κρατική μπίζνα

Αναλύονται οι πατέντες που κατέχει στα εμβόλια το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – CDC), οι οποίες το κάνουν έναν μη αξιόπιστο κριτή της ασφάλειας και αποτελεσματικότητάς τους.

Δεδομένου ότι η χώρα μας «παίρνει γραμμή» για τα εμβόλια από μεγάλους οργανισμούς όπως CDC, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όλα από τα οποία έχουν παρόμοια "θέματα" αξιοπιστίας λόγω των σχέσεών τους με τους παραγωγούς εμβολίων, αντιλαμβάνεστε το είδος της αξιοπιστίας που μετά έχει η "πληροφορία" που δίνεται στους φοιτητές ιατρικής πως τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή.



Ελπίζω ότι έχουμε γίνει πιο σοφοί από τότε, βλέποντας το βαθμό της προπαγάνδας και του εξαναγκασμού που τα εμβόλια εμπεριέχουν.

Όταν μας εξεβίαζαν να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας για να πάνε σχολείο, δεν προβληματιζόμασταν.

Τώρα που ο εκβιασμός είναι έτοιμος να εφαρμοστεί σε εμάς, μήπως πληρώνουμε παλιές αμαρτίες;

Διότι λένε πως αυτό που κάνεις στον άλλον, θα το πάθεις εσύ.



Μεταφρασμένο άρθρο της διαδικτυακής εφημερίδας The Epoch Times με τίτλο: "Ο Μεγαλύτερος Αμφισβητίας προς το Εμβόλιο του Κορωνοϊού; Οι Επαγγελματίες Υγείας Πρώτης Γραμμής"