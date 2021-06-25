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25.06.2021. Будут мешать думать (Выпуск № 207 часть I (2)).
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11838 views • June 25, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:07 Мы должны не боятся. Принцип метронома нам в помощь. https://www.youtube.com/watch?v=B7WDHZtBQyQ.
12:53 Христианство и культ императоров. https://sergeytsvetkov-livejournal-com.turbopages.org/sergeytsvetkov.livejournal.com/s/715512.html.
26:10 Иеросхимонах Иероним (Соломенцов). Цитата 2. https://radiovera.ru/ieroshimonah-ieronim-solomentsov-tsitata-2.html#bfc480f5aefb0810e8f30fa989010a3c.
30:07 НЕ НАДО БОЯТЬСЯ КОЛДУНОВ, А СЛЕДУЕТ УПОВАТЬ НА БОГА. Старец ВИТАЛИЙ (Сидоренко). Наставления 37-500. https://www.youtube.com/watch?v=glNcXn5kf64.
46:02 ПОМНИ ТОЛЬКО ДОБРОЕ! Старец Виталий Тбилисский. https://www.youtube.com/watch?v=b4P37QeZ1zM.
48:25 Практическое руководство к стяжанию Иисусовой молитвы. https://ekzeget.ru/mediateka/detail-prakticeskoe-rukovodstvo-k-stazaniu-iisusovoj-molitvy/?glava=vvedenie-10.
48:25 Практическое руководство к стяжанию Иисусовой молитвы. Иеромонах Симон (Безкровный). https://www.youtube.com/watch?v=CfpwmmuNFOc.
Сегодня мы поговорим о том, как первые христиане боролись за свою веру, при том, что их ущемляли и были громадные гонения. Напомним, что новости, сплетни и прочие развлечения ведут к растлению души. Послушаем наставления старца Виталия Сидоренко. Подробно разберем практическое руководство к стяжанию Ииисусовой молитвы.
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30:07 НЕ НАДО БОЯТЬСЯ КОЛДУНОВ, А СЛЕДУЕТ УПОВАТЬ НА БОГА. Старец ВИТАЛИЙ (Сидоренко). Наставления 37-500. https://www.youtube.com/watch?v=glNcXn5kf64.
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