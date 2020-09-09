ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΝΤΡΩΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ !

Οι αποκαλυπτικοί ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού πρακτορείου ειδήσεων “Isreali Live News” άφησαν τον ΠΛΑΝΗΤΗ εμβρόντητο στην

είδηση πως το δεύτερο μάντρωμα – κλείδωμα (lockdown) θα είναι ΜΟΝΙΜΟ και ΟΡΙΣΤΙΚΟ μέχρι ΑΠΑΝΤΕΣ να ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ !



Μίλησαν μεταξύ άλλων για το επερχόμενο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΚΟ γεγονός που πρόκειται να συμβεί και ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ, ΑΡΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ. Θα το κάνουν να φανεί αλλά ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.



Αποκάλυψαν, αν και Αμερικανοεβραίοι, πως η ισραηλίτικη ελίτ και οι σιωνιστές βρίσκονται πίσω από την απάτη της πανδημίας και του κορωνοϊού. Τέλος, πρόσθεσαν άλλη μια ηχηρή φωνή σε αυτές που προηγήθηκαν και αποκαλύπτουν την επαφή και συνεργασία της ελίτ της ισραηλινής κυβέρνησης και άλλων ομοϊδεατών τους με οντότητες που αφελείς, άσχετοι και ημιμαθείς αποκαλούν εξωγήινους και ενημερωμένοι και ευλογημένοι αποκαλούν δαίμονες και έκπτωτους αγγέλους.



ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟΙ.



Τι και αν μας ξεπούλησαν / πρόδωσαν ΟΛΕΣ οι κυβερνήσεις από μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα και από ένα εύρωστο κράτος το

κατάντησαν πτωχευμένο μπορντέλο, τι και αν στις συνεχιζόμενες προκλήσεις των αγαρηνών ανακαλύπτουμε πως ουσιαστικώς

είμαστε μόνοι, τι και αν στο επερχόμενο πόλεμο με τους ίδιους δεν θα μας υποστηρίξει η Ε.Ε και το ΝΑΤΟ, τι και αν ετοιμάζουν να

διχοτομήσουν τη πατρίδα μας ξεπουλώντας Αιγαίο και Θράκη, τι και αν όλα είναι διαλυμένα και υποθηκευμένα ώστε και τα τρισέγγονα μας να είναι χρεωμένα…



ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟΙ.



Έχουμε ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ και ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ Υπεραγία Θεοτόκο (χρόνια μας πολλά ελέω γενεθλίων της Πλατυτέρας των Ουρανών, είθε

να έχουμε την ευλογία και την χάρη Της) στο πλευρό μας. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ.



Απευθύνομαι στους χλιαρούς και ολιγόπιστους αδερφούς μας.



Γρηγορείτε αδερφοί μου. Ο καιρός γαρ εγγύς.



Απευθύνομαι στους άπιστους αδερφούς μας.



Δεν θα σε σώσει το ΕΓΩ σου σε αυτό που έρχεται. Δεν θα μπορέσεις να το σηκώσεις όχι εσύ, ΚΑΝΕΙΣ μας, ΔΙΧΩΣ το Μέγα Έλεος και

βοήθεια Του.



Απευθύνομαι στους πλανεμένους δωδεκαθεϊστές, ευαγγελικούς, προτεστάντες, ρωμαιοκαθολικούς, μάρτυρες του ιεχωβά,

μωαμεθανούς και λοιπών δογμάτων και αιρέσεων αδερφούς μας.



Τι και αν η ψευδοσύνοδος της Κρήτης ονόμασε όλα τα παραπάνω Εκκλησία ; ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΛΛΟ να ΠΛΑΝΑΣΤΕ. Τι και αν

πληγωθήκατε από Ορθόδοξους Ιερείς ; Ζητήστε από τον Κύριο ένα άξιο πνευματικό πατέρα και θα σας δοθεί όπως δόθηκε και σε

εμένα. Είναι άνθρωποι και αυτοί και δίνουμε όλοι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Μην στερείτε άλλο από τον εαυτό σας την επαφή με την ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΔΟ

που οδηγεί στον ένα και μοναδικό Τριαδικό Θεό. Προσπαθήστε να ετυμολογήσετε την λέξη ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και βρείτε τον λόγο που ΟΛΟΣ ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ την αποκαλεί έτσι όποια γλώσσα και να ομιλεί, και ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ στην ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΙΛΟΞΕΝΗ και ΣΤΟΡΓΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ.

Να θυμάστε την παραβολή του ασώτου υιού μιας και εγώ ανάλογος είμαι. Αλλά μετανοώ και ευελπιστώ στο Μέγα Έλεος και Συγχώρεση Του.



Απευθύνομαι στους μασόνους, ροδόσταυρους, ρόταρυ, λάιονς, ιλλουμινάτι και λοιπών σατανόπληκτων ταγμάτων αδερφούς μας.



Αν δεν έχετε ΗΔΗ αντιληφθεί (ανάλογα τον βαθμό σας), προσκυνάτε τον ΑΙΩΝΙΑ ΧΑΜΕΝΟ για πρόσκαιρα υλικά αγαθά και εφήμερη

δόξα. ΜΗΝ ΑΥΤΑΠΑΤΑΣΤΕ. Η παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη και μικρή, Η επόμενη είναι η αιώνια και η ΑΛΗΘΙΝΗ. Τολμήστε και

ΟΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ. Βγείτε από την πλάνη, λυπηθείτε τους εαυτούς σας. Πρώτα εσάς θα ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ώστε να μην

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΤΕ στις μάζες τα σχέδια τους. Είστε ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ. Αξίζετε ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ να τα θυσιάζετε για λίγα και εφήμερα.

Θυμηθείτε (ή διαβάσετε) την παραβολή του ασώτου υιού. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ.



Τέλος, απευθύνομαι στους Ιερείς που πρόδωσαν “του Χριστού την Πίστη την Αγία και Της Πατρίδος Την Ελευθερία”.



Με όσα και να σας κρατάνε στο χέρι, ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ρασοφόροι ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ. Το ποίμνιο του Κυρίου σας χρειάζεται ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ από ΠΟΤΕ.



ΜΕΤΑΝΟΙΑ – ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ.



Και ελάτε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να γεμίσουμε τα χέρια της Παναγίας μας μετάνοιες και προσευχές, να έρθει το κακό λιγότερο, να μας λυπηθεί ο

Κύριος και να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν ο κανόνας (παιδαγωγία) μας. ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ είμαστε ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ.

Αλλά ΟΛΟΙ μας, ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ την επιστροφή μας στο ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΛΙΜΑΝΙ που υπήρξε από καταβολής κόσμου,

εκείνο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.



ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΓΡΑΨΑΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΡΥΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ “ΟΧΙ” ΜΑΣ, ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΥΠΟΤΑΓΗ ΜΑΣ.



ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΗ Ε.Ε ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΝΑΤΟ / ΟΗΕ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΑΣΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΦΙΜΩΤΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΘΕΥΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΗ ΖΩΗ



ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.





ΕΙΝΑΙ (ΑΚΟΜΗ) ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ