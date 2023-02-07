Ο Συνήγορος του Διαβόλου: Μια Διερευνητική Ανάλυση της Υπερβάλλουσας Θνησιμότητας του 2022

Η συγκεκριμένη διερευνητική ανάλυση διεξάχθηκε από τους μαθηματικούς Norman Fenton και Martin Neil, οι οποίοι έχουν κάνει εκτεταμένη έρευνα όλων των δεδομένων από την αρχή της πανδημίας μέχρι το τέλος του 2022, αναλύοντας όλες τις παραμέτρους που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της υπερβάλλουσας θνησιμότητας όπως ο Covid, ο μακροχρόνιος Covid, τα lockdown, η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και τα εμβόλια και τέλος βρίσκουν ποιες από αυτές τις παραμέτρους έχουν ισχυρή στατιστική συσχέτιση, ποιες λίγο και ποιες καθόλου.





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