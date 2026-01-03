«Планета Эйн-Соф». Поэзия Виктории ПреобРАженской из Поэмы «РАй ЛЮБВИ Моей». #поэзия

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео на Ютуб — (Шортс) https://www.youtube.com/shorts/YjvRsyLaogM
Текстовая версия: СакРАльная Поэзия Матери Мира. «Планета Эйн-Соф» — https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/v-zaklanii/svet-vo-tme/planeta-ejn-sof
ПЛАНЕТА ЭЙН-СОФ
Есть Планета, Объятая Светом!
Несказанно ПрекРАсна Она!
Самым Высшим Небесным Советом
ОхРАняема, Окружена.
В Ней — Всё Сущее Изначально!
И Вибрации Токов Чисты!
Злато-Белый Наряд Венчальный
Не Скрывает Её КРАСОТы...
Се Планета — Жемчужина Моря,
Имя Ей: РАйский Звёздный Цветок!
Ты Узнаешь Её в Мире Горнем,
Возходя вслед за Ней, на Возток!
В Совершенное Взглядом Проникнешь
И Душой Ощутишь Благодать!
И Познав Её, вновь Возникнешь:
Из Неё, ибо Се — СветоМать!
Се — Возлюбленная Вселенной,
ПРАРАДАтельница твоя!
Она — Вечна и Неизменна,
Ибо: Сумма Воды и Огня!
3.12.1995
(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).
Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION) https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или
https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!
Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —
и
Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:
«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»
(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/eschyo-raz-o-suschnosti-sofii-premudrosti-sveta ).
Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.
Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!
Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.
Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.
Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.
Да очистится скорее планета!
Да будет Свет! Любовь! Добро!
Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj