«Планета Эйн-Соф». Поэзия Виктории ПреобРАженской из Поэмы «РАй ЛЮБВИ Моей». #поэзия
9 views • 1 day ago

Видео на Ютуб — (Шортс) https://www.youtube.com/shorts/YjvRsyLaogM

Текстовая версия: СакРАльная Поэзия Матери Мира. «Планета Эйн-Соф» — https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/v-zaklanii/svet-vo-tme/planeta-ejn-sof

ПЛАНЕТА ЭЙН-СОФ

Есть Планета, Объятая Светом!

Несказанно ПрекРАсна Она!

Самым Высшим Небесным Советом

ОхРАняема, Окружена.

В Ней — Всё Сущее Изначально!

И Вибрации Токов Чисты!

Злато-Белый Наряд Венчальный

Не Скрывает Её КРАСОТы...

Се Планета — Жемчужина Моря,

Имя Ей: РАйский Звёздный Цветок!

Ты Узнаешь Её в Мире Горнем,

Возходя вслед за Ней, на Возток!

В Совершенное Взглядом Проникнешь

И Душой Ощутишь Благодать!

И Познав Её, вновь Возникнешь:

Из Неё, ибо Се — СветоМать!

Се — Возлюбленная Вселенной,

ПРАРАДАтельница твоя!

Она — Вечна и Неизменна,

Ибо: Сумма Воды и Огня!

3.12.1995

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

____________________________________________

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION) https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

____________________________________________

ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —

https://bit.ly/3GQCMso

и

https://bit.ly/3VtIsfN

Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:

https://bit.ly/3wPizjR

«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»

(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/eschyo-raz-o-suschnosti-sofii-premudrosti-sveta ).

Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.

Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!

Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.

Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.

Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.

Да очистится скорее планета!

Да будет Свет! Любовь! Добро!

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj 

Keywords
messiahvaccinationspiritualitycontrolantichristpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologiecancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protection
