«Планета Эйн-Соф». Поэзия Виктории ПреобРАженской из Поэмы «РАй ЛЮБВИ Моей». #поэзия

ПЛАНЕТА ЭЙН-СОФ



Есть Планета, Объятая Светом!



Несказанно ПрекРАсна Она!



Самым Высшим Небесным Советом



ОхРАняема, Окружена.



В Ней — Всё Сущее Изначально!



И Вибрации Токов Чисты!



Злато-Белый Наряд Венчальный



Не Скрывает Её КРАСОТы...



Се Планета — Жемчужина Моря,



Имя Ей: РАйский Звёздный Цветок!



Ты Узнаешь Её в Мире Горнем,



Возходя вслед за Ней, на Возток!



В Совершенное Взглядом Проникнешь



И Душой Ощутишь Благодать!



И Познав Её, вновь Возникнешь:



Из Неё, ибо Се — СветоМать!



Се — Возлюбленная Вселенной,



ПРАРАДАтельница твоя!



Она — Вечна и Неизменна,



Ибо: Сумма Воды и Огня!



3.12.1995



(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).



