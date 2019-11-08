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Naujienos, informacija ir žmonių programavimas - 2019 08 04
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871 views • November 08, 2019
Naujienos, informacija ir žmonių programavimas 2019 08 04 Kazimieras Juraitis ir Anonymus
Jau 6000 metų Žmonija, kaip Homo Sapiens rūšis, robotizuojama. Tas daroma, programuojant tiek atskirus individus, tiek jų grupes. Iki atsirandant ir išsivystant technologijoms, sėkmingiausiai programuojama būdavo per religijas. Šiandien geriausių rezultatų pasiekiama per naujienas, filmus ir kitokią audiovizualinę medžiagą, laikraščius, internetą. Visais laikais žmonių programavimo tikslas vienas – jų VALDYMAS.
Didžiuliuose informacijos srautuose dominuoja MELAS. Jo kiekiai tokie, kad jis tampa totaliu, tokiu būdu iškreipdamas realybę ir kada žmogus paskandinamas Mele, jo gausybėje prarandama orientacija ir tuomet kaip Tiesą galima prakišti vis naują ir naują Melą.
Žmogaus pasąmonė gi formuojasi iki 7 metų vaiko amžiaus. Jos pagrindinė funkcija – apsaugoti smegenis nuo "perkaitimo". Tai yra, jeigu žmonės pamatytų apie save ir Pasaulį Tiesą – jie veikiausiai išprotėtų nuo jos baisumo. Todėl pasąmonė ir neleidžia smegenims priimti naujų dirbtinai suformuotos, iškreiptos realybės šablonų. Todėl pasaulyje vaikų auklėjimas įgyja pasibaisėtinų formas. Tarkim, JAV vaikų darželiuose jau 4 metų vaikams aiškinama apie lyčių pasirinkimo galimybes, ir pasitaiko atvejų, kai transseksualais tampa 5 metų amžiaus vaikai.
Koks gi viso šito košmariško proceso galutinis tikslas? Nei daug, nei mažai – ogi sunaikinti visą Žmoniją.
Apie tai – Anonymus pas Kazimierą Juraitį.
Jau 6000 metų Žmonija, kaip Homo Sapiens rūšis, robotizuojama. Tas daroma, programuojant tiek atskirus individus, tiek jų grupes. Iki atsirandant ir išsivystant technologijoms, sėkmingiausiai programuojama būdavo per religijas. Šiandien geriausių rezultatų pasiekiama per naujienas, filmus ir kitokią audiovizualinę medžiagą, laikraščius, internetą. Visais laikais žmonių programavimo tikslas vienas – jų VALDYMAS.
Didžiuliuose informacijos srautuose dominuoja MELAS. Jo kiekiai tokie, kad jis tampa totaliu, tokiu būdu iškreipdamas realybę ir kada žmogus paskandinamas Mele, jo gausybėje prarandama orientacija ir tuomet kaip Tiesą galima prakišti vis naują ir naują Melą.
Žmogaus pasąmonė gi formuojasi iki 7 metų vaiko amžiaus. Jos pagrindinė funkcija – apsaugoti smegenis nuo "perkaitimo". Tai yra, jeigu žmonės pamatytų apie save ir Pasaulį Tiesą – jie veikiausiai išprotėtų nuo jos baisumo. Todėl pasąmonė ir neleidžia smegenims priimti naujų dirbtinai suformuotos, iškreiptos realybės šablonų. Todėl pasaulyje vaikų auklėjimas įgyja pasibaisėtinų formas. Tarkim, JAV vaikų darželiuose jau 4 metų vaikams aiškinama apie lyčių pasirinkimo galimybes, ir pasitaiko atvejų, kai transseksualais tampa 5 metų amžiaus vaikai.
Koks gi viso šito košmariško proceso galutinis tikslas? Nei daug, nei mažai – ogi sunaikinti visą Žmoniją.
Apie tai – Anonymus pas Kazimierą Juraitį.
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