FREEDOM SHALL RING
HERMES THOTH AND JESUS
MAGNA CANTA--TRACK 6
IF YOU BELIEVE IN GOD, THEN GOD WILL BELIEVE IN YOU
AFTER ALL THE HEARTACHE AND THE LOVE THAT'S BEEN MISSED
STILL I CAN SAY.YES...IT'S ONLY LOVE THAT LIVES
FREEDOM SHALL RING AND THE BELLS IN HARMONY CHIME
FREEDOM SHALL RING AND THE DOVE SHALL DESCEND
FREEDOM SHALL RING AND YOUR HEARTS SHALL BE RELEASED
WONDEROUS PLAYGROUNDS WHERE ALL OUR CHILDREN PLAY
PROUDER THAT PEACHES....MAKES ALL YOU'VE GONE THROUGH OK
FREEDOM SHALL RING AND THE BIRDS IN THE TREETOPS SING
FREEDOM SHALL RING AND THE DOVE SHALL DESCEND
FREEDOM SHALL RING AND YOUR HEARTS SHALL BE RELEASED
SHALL RING....SHALL RING....SHALL RING....SHALL RING
INSTRUMENTS
IF YOU BELIEVE IN GOD, THEN GOD WILL BELIEVE IN YOU
FREEDOM SHALL RING AND THE DOVE SHALL DESCEND
FREEDOM SHALL RING AND YOUR HEARTS SHALL BE RELEASED
SHALL RING....SHALL RING....SHALL RING