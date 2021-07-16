Wimpertroela Mita gaat uit haar schuifpui!

De boot is aan mensen want Mita treedt haast buiten zichzelf van woede! Want 'die van Videre' hebben niet lief gedaan tegen domme Deesje!

Echt wimpertroela Mita weer hoor, ze leest wat en maakt er dan haar eigen verhaal van.

Want luister Mita, we hebben gezien dat je wat boven je kookwater zat, maar je moet de dingen natuurlijk niet gaan verwarren.

Waar je nu zit te lezen is de website van Videre en waar domme Deesje de screenshots van gemaakt heeft komt van Twitter. Begrijp je dat? Snap je het ook? Dat zijn namelijk twee verschillende dingetjes gekkie Mita.

Ging wel lekker je livedinges he? Gelijk veel aandacht en je kon het toneelstuk van je leven opvoeren.Nog lekker aan het hardlopen geweest? Schiet het al op met de kilootjes? Want een slanke Mita in die jurk waar je zo lyrisch over doet moet je dan natuurlijk wel even showen. Wanneer gaat dat gebeuren? Zomer 2035 of zo? Grapje natuurlijk, wij zijn erg benieuwd!

Nou ja goed. Domme Deesje had dus een keldertje wat een klein beetje volliep, heel vervelend maar om nu te zeggen dat Videre heel Limburg dood wil hebben is natuurlijk een beetje raar Mita. Want waar zie je dat precies in die screenshots? Je overdrijft altijd zo? Vinden wij niet zo netjes van je eigenlijk. Er is een grote ramp gaande en jij gebruikt die weer voor eigen gewin, beetje bah hoor!

Komt het trouwens door de overgang dat je zo uit je schuifpui gaat?

En hoe zit het nu met die namen die je telkens zo graag wil zeggen maar niet doet? Gooi het er gewoon lekker uit, wij zijn ook wel benieuwd met wie je nu weer op de proppen komt zetten.

In ieder geval bedankt voor het lachen, we kunnen stellen dat dit echt wel één van je betere livedingessen was. We plaatsen het dan ook met trots, dag wimpertroelaatje Mita, hou vol he!