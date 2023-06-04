"Αν δεν ακούσετε συμβάλετε στην καταστροφή της Ελλάδας. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα αύριο. " - Δρ Γεώργιος Παύλος 💥

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"Αν οι Έλληνες δεν ενωθούν, ο Ιμπραήμ θα τα πάρει όλα πίσω..."
Ο ιδρυτής του δικτύου Ελληνισμού και του κόμματος ΕΝ.Α, Γιώργος Παύλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Παν. Θεσ/κης (Α.Π.Θ.). συγγραφέας πάνω από 10 βιβλία και κάτοχος 2 διδακτορικών, έχει μια ιδιαίτερη προοπτική για το πως πρέπει να κυβερνηθεί η Ελλάδα.
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