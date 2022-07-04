ΙΑΠΩΝΙΑ, "Ξένες ουσίες" στο εμβόλιο της Moderna: "Πιθανή μεταλλική ουσία, αντιδρά στους μαγνήτες"

08 2021 - Σύμφωνα με μια συνέντευξη στο ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας, μια ξένη ουσία βρέθηκε αναμεμειγμένη στο νέο εμβόλιο για τον κορωνοϊό της Moderna και φαίνεται ότι το ανάμεικτο μέταλλο είναι σωματίδιο σωματιδίων.





Η εν λόγω μεταλλική ουσία αντιδρά με τους μαγνήτες.





Το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας σπεύδει να το εντοπίσει και να καταλάβει πώς μπήκε στη διαδικασία παραγωγής.





Από τις 16 αυτού του μήνα, ξένες ουσίες έχουν βρεθεί σε μερικά από τα ανοιχτά δοχεία του εμβολίου Moderna σε οκτώ περιοχές ένεσης σε εθνικό επίπεδο.





Επιβεβαιώνει μια προκαταρκτική μελέτη του Πανεπιστημίου της Almeria την παρουσία γραφενίου στα εμβόλια;





Τα εμβόλια που περιέχουν ξένες ουσίες παράγονται σε εργοστάσιο στην Ισπανία και το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας επικοινώνησε με 863 γραφεία σε εθνικό επίπεδο από το πρωί της 26ης, για να αναστείλει τον εμβολιασμό για 1,63 εκατομμύρια εμβόλια που παράγονται ταυτόχρονα σε αυτό το εργοστάσιο.





Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας, το ξένο σώμα που βρέθηκε αυτή τη φορά έχει τη μορφή σωματιδίων και αντιδρά με μαγνήτες, οπότε θεωρείται ότι είναι μέταλλο.





Βιαζόμαστε να εντοπίσουμε ξένες ουσίες σαν να έχουν μπει στη διαδικασία παραγωγής και ερευνούμε τις λεπτομέρειες της μόλυνσης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας, κανένας κίνδυνος για την υγεία δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής και «ακόμη και αν ένα ανοικτό εμβόλιο χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό, πιστεύεται ότι δεν θα έχει καμία επίδραση στην ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα».





Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Moderna δήλωσε: «Ορισμένα από τα εμβόλια που στάλθηκαν στην Ιαπωνία αναφέρθηκαν ότι περιέχουν σωματίδια μετάλλων σε δοχεία. Πιστεύουμε ότι η μόλυνση συνέβη κατά τη διαδικασία κατασκευής στο ισπανικό εργοστάσιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ζητήματα ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας. Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε σε συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη ».





ΠΗΓΗ:

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210826/amp/k10013224361000.html





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Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΙ ΣΤΗΝ IVERMECTIN. Ο COVID ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

https://www-databaseitalia-it.translate.goog/il-giappone-abbandona-la-campagna-vaccinale-e-passa-allivermectina-il-covid-sparisce-in-meno-di-un-mese/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=en-GB&_x_tr_pto=nui





1.6 million Moderna Covid vaccine doses pulled in Japan after foreign material found in some vials

https://www.rt.com/news/533077-japan-moderna-foreign-material/





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