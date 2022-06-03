Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ [2000 -2025]

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32 views • June 03, 2022





Σε αυτό το σύντομο βίντεο κλιπ, η Δρ Stuckelberger μας προειδοποιεί όλους για μια νέα παγκόσμια συμφωνία που σχεδιάζει να εφαρμόσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο καταστατικό του. Η νέα συνθήκη ή ένα άλλο διεθνές μέσο για την πανδημική επιφυλακή και αντιμετώπιση, εφόσον υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη, σημαίνει ότι το καταστατικό του ΠΟΥ θα υπερισχύει του καταστατικού κάθε χώρας κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ή πανδημιών. Με άλλα λόγια, ο ΠΟΥ θα υπαγορεύει και όχι απλώς θα συνιστά.



Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης μιας Παγκόσμιας Διακυβέρνησης.



Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: Η Astrid Stuckelberger (MSc PhD PD) είναι διεθνής επιστήμονας στον τομέα της υγείας. Η έρευνά της επικεντρώνεται σε κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες για τη χάραξη πολιτικής στον διεθνή, εθνικό και ιδιωτικό τομέα. Δίδαξε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης και στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης (Ελβετία) επί 25 χρόνια. Κατά τα έτη 2009-13, συνεργάστηκε με τον ΠΟΥ, με ειδικότητα τις πανδημίες. Έχει δημοσιεύσει 180 δημοσιεύσεις και 12 βιβλία.Σε αυτό το σύντομο βίντεο κλιπ, η Δρ Stuckelberger μας προειδοποιεί όλους για μια νέα παγκόσμια συμφωνία που σχεδιάζει να εφαρμόσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο καταστατικό του. Η νέα συνθήκη ή ένα άλλο διεθνές μέσο για την πανδημική επιφυλακή και αντιμετώπιση, εφόσον υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη, σημαίνει ότι το καταστατικό του ΠΟΥ θα υπερισχύει του καταστατικού κάθε χώρας κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ή πανδημιών. Με άλλα λόγια, ο ΠΟΥ θα υπαγορεύει και όχι απλώς θα συνιστά.Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης μιας Παγκόσμιας Διακυβέρνησης.Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3CnvcRC Keywords whofraudonu

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