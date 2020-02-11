ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ που έκρυψαν τα ΜΜΕ... Ισοπέδοση εθνομηδενιστών και εξευτελισμός της Δημοκρατίας...

<<Ολόκληρο το βίντεο από την θυελλώδη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων με τον Ηλία Κασιδιάρη να αποκαλύπτει το βρώμικο σχέδιο Μπακογιάννη - ΝΔ για αλλοίωση του πληθυσμού της Ελλάδος Σύριζα, ΝΔ, Πασόκ, ΚΚΕ, Ανταρσύα ενώθηκαν και κατάθεσαν παράνομο ψήφισμα-παρέμβαση στην Δικαιοσύνη με την απαίτηση να απορριφθεί η εισαγγελική πρόταση και να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή!!!

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αντιμετώπισε θεσμικά την πρωτοφανή αντισυνταγματική εκτροπή. Τότε, όλες οι δυνάμεις του ανθελληνισμού έχασαν την ψυχραιμία τους και ξέσπασαν σε άναρθρες κραυγές και ύβρεις.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής τους έδωσε για μία ακόμη φορά την δέουσα απάντηση. ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

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