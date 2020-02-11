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ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ που έκρυψαν τα ΜΜΕ... Ισοπέδοση εθνομηδενιστών και εξευτελισμός της Δημοκρατίας...
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83 views • February 11, 2020
<<Ολόκληρο το βίντεο από την θυελλώδη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων με τον Ηλία Κασιδιάρη να αποκαλύπτει το βρώμικο σχέδιο Μπακογιάννη - ΝΔ για αλλοίωση του πληθυσμού της Ελλάδος Σύριζα, ΝΔ, Πασόκ, ΚΚΕ, Ανταρσύα ενώθηκαν και κατάθεσαν παράνομο ψήφισμα-παρέμβαση στην Δικαιοσύνη με την απαίτηση να απορριφθεί η εισαγγελική πρόταση και να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή!!!
Ο Ηλίας Κασιδιάρης αντιμετώπισε θεσμικά την πρωτοφανή αντισυνταγματική εκτροπή. Τότε, όλες οι δυνάμεις του ανθελληνισμού έχασαν την ψυχραιμία τους και ξέσπασαν σε άναρθρες κραυγές και ύβρεις.
Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής τους έδωσε για μία ακόμη φορά την δέουσα απάντηση. ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΚΟΨΑΝ ΚΑΙ ΕΡΑΨΑΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ >>
Ο Ηλίας Κασιδιάρης αντιμετώπισε θεσμικά την πρωτοφανή αντισυνταγματική εκτροπή. Τότε, όλες οι δυνάμεις του ανθελληνισμού έχασαν την ψυχραιμία τους και ξέσπασαν σε άναρθρες κραυγές και ύβρεις.
Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής τους έδωσε για μία ακόμη φορά την δέουσα απάντηση. ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΚΟΨΑΝ ΚΑΙ ΕΡΑΨΑΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ >>
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