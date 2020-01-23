© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
49RCB Om Halleys komet
Follow
0
Share
Report
1 view • January 23, 2020
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack
Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Historiskt sett har kometer varit väldigt viktiga fenomen inom astronomin och när Halleys komet återkom 1758 så gjorde den det precis som Edmond Halley förutspått och man ansåg att detta var det ultimata beviset för Newtons teorier. Men var det verkligen det? Simon Shack återberättar under avsnittet det han har grävt bland historieböckerna om vad som går att läsa om Halleys komet och hur han tillsammans med Patrik lyckats lägga in Halleys komet i Tychosium och fått den att stämma med historiska observaritioner förvånansvärt bra.
Länkar till avsnittet
2) Tychosium 3D http://www.tychos.info/tychosium-3d/
3) Länk till tråden om Halleys komet på Clues forum https://cluesforum.info/viewtopic.php?f=34&t=2127&sid=5e1f0bb9adc0fab0b0d9a94f75ff085b#p2412927
Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Historiskt sett har kometer varit väldigt viktiga fenomen inom astronomin och när Halleys komet återkom 1758 så gjorde den det precis som Edmond Halley förutspått och man ansåg att detta var det ultimata beviset för Newtons teorier. Men var det verkligen det? Simon Shack återberättar under avsnittet det han har grävt bland historieböckerna om vad som går att läsa om Halleys komet och hur han tillsammans med Patrik lyckats lägga in Halleys komet i Tychosium och fått den att stämma med historiska observaritioner förvånansvärt bra.
Länkar till avsnittet
2) Tychosium 3D http://www.tychos.info/tychosium-3d/
3) Länk till tråden om Halleys komet på Clues forum https://cluesforum.info/viewtopic.php?f=34&t=2127&sid=5e1f0bb9adc0fab0b0d9a94f75ff085b#p2412927
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.