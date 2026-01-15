Как тёмные украли символику. Виктория ПреобРАженская. Из Книги «Чудо Познания». #символы #знаки

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео на Ютуб — (Шортс) https://www.youtube.com/shorts/ovdJ28y94wE
Из Книги Виктории ПреобРАженской «Чудо Познания».
Текстовая версия: «Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 142» — https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-142
«Вопрос: Тёмные украли (позаимствовали) символику у посвящённых (символ Чёрного Солнца), или эти знания доступны всем? Это общее достояние, независимо от того, светлый или тёмный?
Ответ Матери Мира: Вся символика издревле известна посвящённым. И каждый символ и знак излучает определённую энергию и наделён магической силой. Но тёмные, как правило, изкажают истинный смысл знаков и символов, придавая им своё значение. К примеру, Пентаграмма Космического Микрокосма — символ Священного Женского Начала. Но в перевёрнутом виде изпользуется тёмными для поклонения своему хозяину — Князю Тьмы. То же касается и «Сияющей дельты», или шестигранной звезды, как её называют иудеи, «звезды Давида». А солнцеварот — свастика, древнейший славянский символ был переиначен Гитлером, в символ разрушительных сил. Это касается и нацистского знака «чёрного солнца». Также и мудра жизни Баганы Матери стала популярной в среде служителей Ада. Извратив её смысл, тёмные изпользуют древнюю мудру, как знак служения Антихристу. В итоге все духовные и светлые символы тёмные извращают на свой манер. Но всё зависит от того, какой смысл вкладывается в данный символ».
► Статьи, Учение, «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
(см. ОГЛАВЛЕНИЕ всех размещённых Материалов вверху в «Закреплённой публикации») — bastyon://kpttvp
✅ ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам
https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или
https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!
Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —
и
Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:
«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»
(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/eschyo-raz-o-suschnosti-sofii-premudrosti-sveta ).
Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.
Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!
Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.
Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.
Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.
Да очистится скорее планета!
Да будет Свет! Любовь! Добро!
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской).https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Авторские Материалы и Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
http://www.VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
http://www.USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»
