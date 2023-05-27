LISTEN VERY CLOSELY TO THIS 5G INFORMATION - ITS VERY REAL! - YOU HAVE BEEN WARNED!

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BOMBSHELL FOR THE UK AND USA - DR DAVID MARTIN - PATENTED BIO-WEAPONS - https://www.bitchute.com/video/4peZzuyV3Dhi/
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