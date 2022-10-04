UNA MUJER CABALGA LA BESTIA: El desarrollo de la revelación

Título en inglés: “A Woman Rides the Beast”





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La visión de Juan, en Apocalipsis 17, de la mujer que cabalga la bestia no es la primera ocasión en que se ha visto a esta criatura siniestra. Es, de hecho, la culminación de una serie de visiones que comenzaron 600 años antes. La primera visión fue el sueño del rey Nabucodonosor, en el que vio una imagen con cabeza “de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido” (Daniel 2:32-33).





La interpretación que Dios le dio a Daniel reveló que la imagen, con sus cuatro partes de diferentes metales, representaban cuatro imperios mundiales: el babilónico, el medopersa, el griego y el romano. El imperio babilónico existía en esa época. La historia demuestra que éste fue sucedido por los otros tres, y en ese orden.





¿Por qué se ven sólo cuatro imperios? ¿Dónde están los otros que registra la historia y que han ocupado territorios por lo menos tan extensos como cualquiera de estos cuatro? La Biblia no los menciona. ¿Por qué? Porque su tiempo ya pasó. No se levantarán otra vez. Sólo Roma será revivida y su “herida mortal” será sanada (Apocalipsis 13:3).









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