Dr. Tamasi József NEM OLTATNA 2021.

Dr. Tamasi József doki újra felmosta a padlót az áltudományos eugenikusokkal 🙂

Megrágta s kiköpte mindkettőt.Most is 🙂

Köszönjük Tamasi dokinak!

A másik szélen ülő személyiségzavaros covid-mengelével ellentétben Tamasi József hozta formáját 🙂

A vak is látja kinek tiszta a lelkiismerete,ki rendelkezik tudással a témáról és ki az akit nem fogtok tudni sem megtörni,sem megvenni.

Mind el fogtok bukni mengelék.Mondjuk eléggé szembetűnő hogy már érzitek a veszteteket 🙂