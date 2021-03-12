© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr. Tamasi József NEM OLTATNA 2021.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • March 12, 2021
Dr. Tamasi József doki újra felmosta a padlót az áltudományos eugenikusokkal 🙂
Megrágta s kiköpte mindkettőt.Most is 🙂
Köszönjük Tamasi dokinak!
A másik szélen ülő személyiségzavaros covid-mengelével ellentétben Tamasi József hozta formáját 🙂
A vak is látja kinek tiszta a lelkiismerete,ki rendelkezik tudással a témáról és ki az akit nem fogtok tudni sem megtörni,sem megvenni.
Mind el fogtok bukni mengelék.Mondjuk eléggé szembetűnő hogy már érzitek a veszteteket 🙂
Megrágta s kiköpte mindkettőt.Most is 🙂
Köszönjük Tamasi dokinak!
A másik szélen ülő személyiségzavaros covid-mengelével ellentétben Tamasi József hozta formáját 🙂
A vak is látja kinek tiszta a lelkiismerete,ki rendelkezik tudással a témáról és ki az akit nem fogtok tudni sem megtörni,sem megvenni.
Mind el fogtok bukni mengelék.Mondjuk eléggé szembetűnő hogy már érzitek a veszteteket 🙂
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.