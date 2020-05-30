BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
2020-05-30 Искусство задавать вопросы
Celnozor
Celnozor
4 views • 1 day ago

30 мая 2020 

Добра, воины! Спонтанное и сумбурное видео - но суть понятна. Вы мнооого вопросов задаете смысл которых ОДИН - КАК помочь и с чего начать? Но как я сказал в видео - дорога в тысячу километров начинается с первого шага. Сделай шаг - и дорога появится. Поверив - увидишь! Включайте мозг и начинайте задавать вопросы. Историкам, соседям, медикам, администрациям всех уровней и конечно же - любимым полицейским (надеюсь среди них есть здравые люди) - и все начнет происходить "само") вот увидите. Спокойно и мирно! Нам необходимо остановить происходящий геноцид!

politicsquestionscorona
