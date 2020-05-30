2020-05-30 Искусство задавать вопросы

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
30 мая 2020
Добра, воины! Спонтанное и сумбурное видео - но суть понятна. Вы мнооого вопросов задаете смысл которых ОДИН - КАК помочь и с чего начать? Но как я сказал в видео - дорога в тысячу километров начинается с первого шага. Сделай шаг - и дорога появится. Поверив - увидишь! Включайте мозг и начинайте задавать вопросы. Историкам, соседям, медикам, администрациям всех уровней и конечно же - любимым полицейским (надеюсь среди них есть здравые люди) - и все начнет происходить "само") вот увидите. Спокойно и мирно! Нам необходимо остановить происходящий геноцид!