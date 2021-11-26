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Εμφράγματα και Εγκεφαλικά μετά τους Εμβολιασμούς – Δρ Aseem Malhotra
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61 views • November 26, 2021
Ο Δρ Aseem Malhotra μιλάει για τις αυξημένες καρδιοπάθειες που παρουσιάζονται μετά την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας.
Εδώ θα βρείτε τη δημοσίευση του Δρ Steven Gundry:
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
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Εδώ θα βρείτε τη δημοσίευση του Δρ Steven Gundry:
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Εδώ θα βρείτε εμάς:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
🔗 Facebook: facebook.com/EternalNowblog
facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
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