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Ķvällens galenskap 211010
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0 view • October 10, 2021
1. Youtubes nya förbud. Förbudet inkluderar alla påståenden om att klimatförändringar är en bluff, förnekelse av att det globala klimatet värms upp samt skepsis mot att uppvärmningen orsakas av mänsklig aktivitet och utsläpp av växthusgaser. Den som bryter mot reglerna förlorar möjligheten att tjäna pengar på sitt innehåll.
https://samnytt.se/vaccinationskritik-och-skepsis-mot-klimatforandringar-forbjuds/
2. Svenska Dagbladet rapporterar att allt fler fullvaccinerade dör i covid-19 i takt med att allt fler vaccinerade över tid får så låga antikroppsnivåer att skyddet avtar.
https://www.nyatider.nu/vaccinets-effekt-klingar-av-allt-fler-fullvaccinerade-dor-i-covid-19/
3. Pandoraläckan om skatteparadisens hemliga affärer visar hur biståndspengar gått till Jordaniens kung Abdullah II som köpt fastigheter för en miljard dollar. Ännu ett bevis på hur korrupt hela biståndsindustrin är, menar Nyheter Idags krönikör Robert Mathiasson.
https://nyheteridag.se/mathiasson-jordaniens-kung-kopte-slott-for-svenska-bistandspengar/
4. Islamistiska Vetenskapsskolans tidigare rektor Abdel Nasser El Nadi har flyttat miljontals skattekronor utomlands – och själv flytt Sverige. Nu upptaxeras han för vinstöverföringen.
https://www.friatider.se/vetenskapsskolans-rektor-kravs-pa-miljoner-av-staten
5. Jesper Johansson gör här en intervju för Swebbtv med den tyska advokaten dr Reiner Fullmich. Fullmich berättar att det inte finns någon grund för de åtgärder som genomförs med anledning av pandemin. Det finns ingen grund för genomförande av vaccinationskampanjen. De så kallade vaccinerna har inte påstådd skyddseffekt utan är tvärtom farliga. Pandemin har planerats i minst 10 år berättar han. PCR-testerna har varit genomförda så att de visat på Corona även för friska personer. PCR-testerna är inte konstruerade för denna typ av användning.
https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW
6. Elsa Widdings avsnitt 50 säger att det har varit varmare förr. SVT påstår att det inte varit varmare på 100tusen år. Dom verkar helt missat naturvetenskap i skolan.
https://www.youtube.com/watch?v=fFfoc_HCZTA
7. När vikingatiden börjar blir också klimatet mycket varmare. Det är därför det går bra för vikingarna att bosätta sig både på Grönland, Island och i norra Kanada, eftersom det var mycket varmare då.
http://grundskoleboken.se/vikingatid/kapitel/hur_var_jarnalderns_klimat/index.php
https://samnytt.se/vaccinationskritik-och-skepsis-mot-klimatforandringar-forbjuds/
2. Svenska Dagbladet rapporterar att allt fler fullvaccinerade dör i covid-19 i takt med att allt fler vaccinerade över tid får så låga antikroppsnivåer att skyddet avtar.
https://www.nyatider.nu/vaccinets-effekt-klingar-av-allt-fler-fullvaccinerade-dor-i-covid-19/
3. Pandoraläckan om skatteparadisens hemliga affärer visar hur biståndspengar gått till Jordaniens kung Abdullah II som köpt fastigheter för en miljard dollar. Ännu ett bevis på hur korrupt hela biståndsindustrin är, menar Nyheter Idags krönikör Robert Mathiasson.
https://nyheteridag.se/mathiasson-jordaniens-kung-kopte-slott-for-svenska-bistandspengar/
4. Islamistiska Vetenskapsskolans tidigare rektor Abdel Nasser El Nadi har flyttat miljontals skattekronor utomlands – och själv flytt Sverige. Nu upptaxeras han för vinstöverföringen.
https://www.friatider.se/vetenskapsskolans-rektor-kravs-pa-miljoner-av-staten
5. Jesper Johansson gör här en intervju för Swebbtv med den tyska advokaten dr Reiner Fullmich. Fullmich berättar att det inte finns någon grund för de åtgärder som genomförs med anledning av pandemin. Det finns ingen grund för genomförande av vaccinationskampanjen. De så kallade vaccinerna har inte påstådd skyddseffekt utan är tvärtom farliga. Pandemin har planerats i minst 10 år berättar han. PCR-testerna har varit genomförda så att de visat på Corona även för friska personer. PCR-testerna är inte konstruerade för denna typ av användning.
https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW
6. Elsa Widdings avsnitt 50 säger att det har varit varmare förr. SVT påstår att det inte varit varmare på 100tusen år. Dom verkar helt missat naturvetenskap i skolan.
https://www.youtube.com/watch?v=fFfoc_HCZTA
7. När vikingatiden börjar blir också klimatet mycket varmare. Det är därför det går bra för vikingarna att bosätta sig både på Grönland, Island och i norra Kanada, eftersom det var mycket varmare då.
http://grundskoleboken.se/vikingatid/kapitel/hur_var_jarnalderns_klimat/index.php
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