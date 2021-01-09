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"Prof. Mottes" Einschätzung der Situation in den USA 🇺🇸
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① ⑦ ⑧ ④ ① ② ①
Was passiert(e) wirklich in den USA? Boris Reitschuster im Interview mit Prof. Max Otte über die jüngsten Ereignisse.
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Originalvideo [https://youtu.be/OEkFNNy1itE]
Ob der Herr Prof. da nicht ein klitzekleines Bisschen falsch liegt ... Hat er gar übersehen, das Trump gleich nach dem Sturm aufs Kapitol sagte, die „Reise beginnt erst jetzt“. (Übrigens: Wer ist denn bitte William Pelham Barr, bzw. wer war er früher?
Der Herr Prof. hätte sich vielleicht auch etwas öfter in den VS aufhalten sollen, um mitzukriegen, dass PotUS nicht NUR Golf gespielt hat, von wegen, er habe nicht so viel erreicht. Ich habe 'mal so nebenbei ein paar Pünktchen aufgezählt: [https://ogy.de/trumper]
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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