Плацебо. Разгадать тайну

Документальный фильм об уникальных, необъяснимых явлениях в медицине. В отдаленном местечке на юго-западе Ирландии собрались 5 наиболее выдающихся ученых мира. Их задача – изучить ряд удивительных событий произошедших в разных частях света. В Лос-Анджелесе таинственным образом исцелена женщина с тяжелой формой депрессии, при помощи не настоящей таблетки. Итальянский ученный с помощью высокотехнологичного оборудования пытается понять, как мертвая святая могла исцелить мужчину от рассеянного склероза. А в Техасе ветеран войны был избавлен от мучительной боли в изуродованном колене, посредством сымитированной операции. Эти неподдающиеся объяснению феномены доктора называют эффектом плацебо. Речь идет об удивительной способности к самоисцелению заложенной в нас самих. Эти пятеро ученных убеждены что нашли ключ к новому способу лечения болезней, бросающему вызов всей современной медицине.
Оригинальное название: Placebo. Cracking The Code”
Год выпуска: 2006
Страна: США
Перевод: Профессиональный (одноголосый)
Режиссер: Discovery Channel
Наш комментарий:
Несмотря на то, что эффект плацебо имеет место быть и влияние веры в исцеление (т.е. психологический фактор) на успех лечения бесспорно очень значимо, не стоит полагаться только на этот фактор. Это необходимый, но недостаточный фактор – необходимо работать со всеми факторами, т.е. подходить к лечению нужно комплексно. Именно в этом и заключается наша позиция в лечении рака и других болезней. Подробнее обо всех факторах – на нашем сайте medalternativa.info
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