ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, «ΩΣ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ»

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 135 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

10 views • January 18, 2021





ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού

(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη



Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ



ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ.



ΜΑΤΘ. 10, 32-33 "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38 "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος".. ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ (ΙΩΑΝ. 8, 32)". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)».



ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ…



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ… ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ «ΚΑΤΑΡΙΕΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ» (ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΤΟΝ ΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ)… ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι»…



ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΝΩ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ;



ΡΩΤΑΝΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ; ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970 ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟ...



Ο ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΤΟ 2006 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ



Αυτό που "κρύβουν" οι ελάχιστοι ημερολάτρες παλαιοημερολογίτες των αμέτρητων παράνομων ψευδοσυνόδων, από τους ελάχιστους που παρασύρουν, είναι ότι "χρησιμοποιεί" η Εκκλησία το ημερολόγιο και δεν το "ακολουθεί" σαν πάτριο αμετάβλητο δόγμα. Για αυτό το παλαιό και νέο διορθωμένο ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα δεν μπορεί να μας ρίξει σε καμία αίρεση ούτε να προωθήσει τον Οικουμενισμό αν είμαστε ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ απο την παναίρεση του Οικουμενισμού. Δηλαδή, αν δεν έχουμε "εκκλησιαστική κοινωνία" με τους αιρετικούς ("μνημόσυνο αιρετικού οικουμενιστή ψευδεπισκόπου, συλλείτουργα και συμπροσευχές") ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ και εφόσον διατηρούμε τον Πασχάλιο Κανόνα που μόνον αυτόν όρισε ως όρο της η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για να εορτάζουμε το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων, όπως γίνεται και με τα δύο ημερολόγια στην Ελλάδα.



Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑΤΙ διαστρεβλώνεται η Αλήθεια της Πίστεώς μας, η Αγία Γραφή και διδάσκεται άλλο Ευαγγέλιο δημόσια, «γυμνή τη κεφαλή», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1, 8)» και δεν αποτελεί αίρεση η αλλαγή του ημερολογίου που είναι όργανο μέτρησης του χρόνου και όχι της Πίστεως!



"ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ", «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε (Α΄ Θεσ. 5, 17)». ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, «ΩΣ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ» (ΧΩΡΙΣ ΦΙΜΩΤΡΟ)... ΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ;ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (Συμπληρωμένο)...Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ".ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ.ΜΑΤΘ. 10, 32-33 "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38 "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος".. ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ (ΙΩΑΝ. 8, 32)". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)».ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ…ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ… ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ «ΚΑΤΑΡΙΕΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ» (ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΤΟΝ ΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ)… ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι»…ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΝΩ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ;ΡΩΤΑΝΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ; ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970 ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟ...Ο ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΤΟ 2006 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ https://youtu.be/WzFefJUAyZ8 ΑΛΛΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ, ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ 1994... ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ 1920!!!!!Αυτό που "κρύβουν" οι ελάχιστοι ημερολάτρες παλαιοημερολογίτες των αμέτρητων παράνομων ψευδοσυνόδων, από τους ελάχιστους που παρασύρουν, είναι ότι "χρησιμοποιεί" η Εκκλησία το ημερολόγιο και δεν το "ακολουθεί" σαν πάτριο αμετάβλητο δόγμα. Για αυτό το παλαιό και νέο διορθωμένο ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα δεν μπορεί να μας ρίξει σε καμία αίρεση ούτε να προωθήσει τον Οικουμενισμό αν είμαστε ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ απο την παναίρεση του Οικουμενισμού. Δηλαδή, αν δεν έχουμε "εκκλησιαστική κοινωνία" με τους αιρετικούς ("μνημόσυνο αιρετικού οικουμενιστή ψευδεπισκόπου, συλλείτουργα και συμπροσευχές") ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ και εφόσον διατηρούμε τον Πασχάλιο Κανόνα που μόνον αυτόν όρισε ως όρο της η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για να εορτάζουμε το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων, όπως γίνεται και με τα δύο ημερολόγια στην Ελλάδα.Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑΤΙ διαστρεβλώνεται η Αλήθεια της Πίστεώς μας, η Αγία Γραφή και διδάσκεται άλλο Ευαγγέλιο δημόσια, «γυμνή τη κεφαλή», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1, 8)» και δεν αποτελεί αίρεση η αλλαγή του ημερολογίου που είναι όργανο μέτρησης του χρόνου και όχι της Πίστεως!"ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ", «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε (Α΄ Θεσ. 5, 17)». Keywords christreporttruthorthodoxyhellaslitanynews-of-salvation

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