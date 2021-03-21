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PEKING PIG DUCEY TORTURING AZ CITIZENS TO DEATH TO FATTEN HIS PIG TROUGH
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130 views • March 21, 2021
PEKING PIG DUCEY – STOLE 1 MILLION TAX DOLLARS TO FUND "T-GEN" TECHNOLOGIES
PEKING PIG DUCEY – HAS BEEN TERRORIZING MILLIONS OF PEOPLE IN ARIZONA FOR OVER A YEAR AND STOLE ANOTHER 2 MILLION DOLLARS FOR "MASK UP ARIZONA" TO CONTINUE TO TERRORIZE AND HARASS PEOPLE AND BUSINESSES IN ARIZONA
PEKING PIG DUCEY – THEN SOMEHOW STOLE OVER 40 MILLION DOLLARS FOR PROGRAMS TO HARASS AND TERRORIZE ARIZONA BUSINESSES AND PEOPLE
THIS PIG IS DESTROYING ARIZONA AND NEEDS TO BE STOPPED
PEKING PIG DUCEY APPEARS TO BE OWNED BY CHINA
PEKING PIG DUCEY – HAS BEEN TERRORIZING MILLIONS OF PEOPLE IN ARIZONA FOR OVER A YEAR AND STOLE ANOTHER 2 MILLION DOLLARS FOR "MASK UP ARIZONA" TO CONTINUE TO TERRORIZE AND HARASS PEOPLE AND BUSINESSES IN ARIZONA
PEKING PIG DUCEY – THEN SOMEHOW STOLE OVER 40 MILLION DOLLARS FOR PROGRAMS TO HARASS AND TERRORIZE ARIZONA BUSINESSES AND PEOPLE
THIS PIG IS DESTROYING ARIZONA AND NEEDS TO BE STOPPED
PEKING PIG DUCEY APPEARS TO BE OWNED BY CHINA
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