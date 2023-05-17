2 TESALONICENSES CAPÍTULO 1 V 10 AL 12 2 TESALONICENSES CAPÍTULO 2 V 1 AL 2

2 TESALONICENSES CAPÍTULO 1 V 10 AL 12

• 2Th 1:10 cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y para ser admirado en aquel día en todos los que creen (porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).

• Joh 17:10 Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y yo soy glorificado en ellos.

• 1Cor 1:6 así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros:

• 2Th 1:11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de este llamamiento, y cumpla todo buen deseo de su bondad, y la obra de fe con poder,

• 2Th 1:5 Lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.

• 1Th 1:3 recordando sin cesar vuestra obra de fe, y trabajo de amor y paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro.

• 2Th 1:12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.

• Phi 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre;

