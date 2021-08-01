Ορδές λαθρομεταναστών (όλοι νέοι άντρες) προς Ελλάδα

Φυσικά η αστυνομία θα ασχολείται με το εάν φοράμε μάσκες και οι Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι του Στρατού θα σιωπήσουν διότι περιμένουν της κρίσεις ώστε να πολιτικοποιηθούν και να πάρουν των βαθμό του Στρατηγού.

Αφού φύγουν από την υπηρεσία και σιγουρέψουμε την συνταξούλα τους θα γράφουν βιβλία τύπου "ποια Τουρκία ποιοι Τούρκοι" και θα φουσκώνουν σαν τα κοκόρια εκ των υστέρων.

Όταν ήταν Ενεργοί Στρατιωτικοί τσιμουδιά!

Αυτοί όλοι ΔΕΝ είναι Στρατιωτικοί είναι ΔΗΜΌΣΙΟΙ Υπάλληλοι με στολή.

Θα τολμούσαν να συγκρίνουν τους Αξιωματικούς του 40' ή τους Αξιωματικούς της 21ης Απριλίου με τους σημερινούς Δημόσιους υπαλλήλους;;;;;