© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ορδές λαθρομεταναστών (όλοι νέοι άντρες) προς Ελλάδα
Follow
0
Share
Report
20 views • August 01, 2021
Φυσικά η αστυνομία θα ασχολείται με το εάν φοράμε μάσκες και οι Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι του Στρατού θα σιωπήσουν διότι περιμένουν της κρίσεις ώστε να πολιτικοποιηθούν και να πάρουν των βαθμό του Στρατηγού.
Αφού φύγουν από την υπηρεσία και σιγουρέψουμε την συνταξούλα τους θα γράφουν βιβλία τύπου "ποια Τουρκία ποιοι Τούρκοι" και θα φουσκώνουν σαν τα κοκόρια εκ των υστέρων.
Όταν ήταν Ενεργοί Στρατιωτικοί τσιμουδιά!
Αυτοί όλοι ΔΕΝ είναι Στρατιωτικοί είναι ΔΗΜΌΣΙΟΙ Υπάλληλοι με στολή.
Θα τολμούσαν να συγκρίνουν τους Αξιωματικούς του 40' ή τους Αξιωματικούς της 21ης Απριλίου με τους σημερινούς Δημόσιους υπαλλήλους;;;;;
Αφού φύγουν από την υπηρεσία και σιγουρέψουμε την συνταξούλα τους θα γράφουν βιβλία τύπου "ποια Τουρκία ποιοι Τούρκοι" και θα φουσκώνουν σαν τα κοκόρια εκ των υστέρων.
Όταν ήταν Ενεργοί Στρατιωτικοί τσιμουδιά!
Αυτοί όλοι ΔΕΝ είναι Στρατιωτικοί είναι ΔΗΜΌΣΙΟΙ Υπάλληλοι με στολή.
Θα τολμούσαν να συγκρίνουν τους Αξιωματικούς του 40' ή τους Αξιωματικούς της 21ης Απριλίου με τους σημερινούς Δημόσιους υπαλλήλους;;;;;
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.