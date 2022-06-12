ΙΤΑΛΙΑ: Πως βγάζουν χρήματα τα νοσοκομεία με τους ψεύτικους COVID ασθενείς ?

ΙΤΑΛΙΑ: Είναι τα στοιχεία για τους θανάτους και τις λοιμώξεις που σχετίζονται με το Covid " πειραγμένα"; Και αν ναι, ποιος επωφελείται από τη διόγκωση των αριθμών; Αυτό είναι ένα ερώτημα που πολλοί άνθρωποι θέτουν από την έναρξη της πανδημίας και στο οποίο η εκπομπή Restart της Rai προσπάθησε να δώσει μια απάντηση, με ένα ρεπορτάζ της Valentina Noseda στο οποίο η δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από έναν γιατρό που εργάζεται ως διευθυντής σε νοσοκομείο της Ρώμης.





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