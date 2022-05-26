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«Осанна!» Инструментальная версия. Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г.
Neba Luch
Neba Luch
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47 views • May 26, 2022
Инструментальная версия (караоке) христианской песни «Осанна!»
Музыка и текст: Юлии Литвиновой, 2022 г.

Мой канал в Телеграме (с группой обсуждения): https://t.me/luchneba
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video

Текст песни с аккордами можете скачать здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/yVTw/UP7csL7o8
odt https://cloud.mail.ru/public/1ghK/7robUVpAG
pdf https://cloud.mail.ru/public/g3BE/jycrHFZPZ

Аудиоверсию (mp3) (инструментальную версию без слов) можете скачать здесь и петь во славу Бога – кому захочется: https://cloud.mail.ru/public/jufA/yKaUra92o

Все мои песни можете смотреть в плейлисте: https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1

Текст песни с аккордами

С
Ангелы поют: «Осанна!» (Осанна!)
Am
Славу воздают: «Осанна!»
F G
Агнец достоин принять всё богатство,
F G
Силу, премудрость, и крепость и честь!

Вот небес краса! «Осанна!» (Осанна!)
Как с утра роса. Осанна!
Агнец на троне, Йешуа в короне.
Подданных будет как звёзд — что не счесть.

От концов земли: «Осанна!» (Осанна!)
Сыновья/Дочери пришли. Осанна!
Агнец достоин принять всё богатство,
Силу, премудрость, и крепость и честь!

Ин 12:13
взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!

Откр 7:9
После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племён, и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.

Быт 15:5
И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звёзды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков.

Быт 26:4
умножу потомство твое, как звёзды небесные, и дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоём все народы земные,

Откр 5:12-13
12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу — благословение и честь, и слава и держава во веки веков.

Пс 132:3
как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.

Пс 71:6
Он сойдёт, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю;

Ис 18:4
Ибо так Господь сказал мне: Я спокойно смотрю из жилища Моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя.

Ос 14:6
Я буду росою для Израиля; он расцветёт, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан.

Мих 5:7
И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых.
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