💥 Ρώσοι στρατιώτες δηλώνουν ότι η Ουκρανία εκτρέφει παιδιά σε εργοστάσια για «ελίτ παιδεραστές». Ο ύποπτος ρόλος των Μ.Μ.Ε Ευρώπης και Αμερικής και η παγκόσμια προσπάθεια αποποινικοποίησης της παιδεραστίας... Ρώσοι στρατιώτες ισχυρίζονται ότι έκαναν μια φρικτή ανακάλυψη εντός της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης. Δηλώνουν ότι παιδιά ηλικίας μεταξύ 2 και 7 ετών μεγαλώνουν σε συνθήκες «φάρμας εργοστασίων» και στη συνέχεια τα πιο «ελκυστικά» από αυτά πωλούνται ως σκλάβοι του σεξ σε ελίτ παιδεραστές, ενώ εκείνα για τα οποία δεν βρίσκονται αγοραστές για να τα πάρουν «υπόκεινται σε διαλογή σαν να είναι πεταμένα απόβλητα» καθώς τα όργανά τους συλλέγονται και πωλούνται για χρήση σε ευρωπαϊκά και ισραηλινά κέντρα μεταμόσχευσης.

Σε βίντεο από την πρώτη γραμμή του Ρωσο-Ουκρανικού Πολέμου, ένας εμφανώς σοκαρισμένος Ρώσος αξιωματικός περιγράφει ότι τα παιδιά αντιμετωπίζονται σαν να είναι «ζώα, χοιρίδια ή κουνέλια» από τους Ουκρανούς απαγωγείς τους γύρω από την πόλη Izium, όπου ανακαλήφθηκε ένα τέτοιο εργοστάσιο συγκομιδής παιδικών οργάνων.

«Είχαν πάρει όργανα [από τα παιδιά]», εξήγησε ο Ρώσος αξιωματικός.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε. «Μέχρι να τα δει κανείς όλα αυτά με τα μάτια του, δεν μπορεί να τα καταλάβει. Αλλά όταν το δεις, δεν θα το συγχωρέσεις».

Υπήρχαν προηγουμένως πιο ανησυχητικοί ισχυρισμοί για παιδιά που εκτρέφονται σε εργοστάσιο της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το καθεστώς του Κιέβου κερδίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως μεγαλώνοντας παιδιά σε εξευτελιστικές συνθήκες φάρμας και πουλώντας τα σε πλειοδότες στη διεθνή αγορά.

Είναι κατανοητό ότι οι περισσότεροι από τους αγοραστές είναι πλούσιοι παιδόφιλοι με διασυνδέσεις ελίτ. Καθώς αυτά τα παιδιά δεν έχουν ταυτότητες ή επίσημα έγγραφα, είναι όνειρο παιδεραστίας γιατί, από νομική άποψη, δεν υπάρχουν.

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και οι υπηρεσίες πληροφοριών έσπευσαν να διαλύσουν τους ρωσικούς ισχυρισμούς σχετικά με τις φάρμες παιδικών εργοστασίων στην Ουκρανία ως την πιο πρόσφατη «ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης».

Τα μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας και της Δύσης φαίνεται να έχουν ακολουθήσει την ίδια τακτική με το CNN κατά του Τράμπ το 2017. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτείται από την ελίτ, συμπεριλαμβανομένων «ελεγκτών γεγονότων» που εργάζονται σκληρά για να πείσουν όσους τυχαία ακούσουν ρωσικούς ισχυρισμούς πως πρεόκαιται για ψεύτικες ειδήσεις.

Όπως είπε πρόσφατα ο Πούτιν για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, «ή δεν καταλαβαίνουν τη ζημιά που κάνουν στη χώρα τους, οπότε είναι απλά ηλίθιοι, ή καταλαβαίνουν τα πάντα, οπότε είναι επικίνδυνοι και διεφθαρμένοι».

Τι συμβαίνει από τα δύο λοιπόν; Αφήστε ένα σχόλιο στην ενότητα σχολίων παρακάτω και πείτε μας τη γνώμη σας. Πιστεύετε ότι είναι απίστευτα ανόητα τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης Ευρώπης και Αμερικής ή προσπαθούν σκόπιμα να καταστρέψουν την Ευρώπη και την Αμερική

Ο Πούτιν καταγγέλλει τα εγκλήματα της παγκοσμιοποιητικής ελίτ κατά των παιδιών εδώ και δεκαετίες, προειδοποιώντας ιδιαίτερα τη Δύση ότι οι ελίτ διεξάγουν μια ενεργή εκστρατεία για την ομαλοποίηση της παιδεραστίας.Η παγκοσμιοποιητική ελίτ δεν θα συγχωρήσει ποτέ τον Πούτιν που αντιστάθηκε στο τραγούδι της σειρήνας και απέρριψε τη Νέα Παγκόσμια Τάξη. Το γεγονός ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επέλεξε να κατηγορήσει τον Πούτιν για εγκλήματα κατά παιδιών τα λέει όλα.Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μας προειδοποίησε πριν από χρόνια ότι η παγκόσμια ελίτ σχεδιάζει να εξομαλύνει την παιδεραστία στη Δύση. Σύμφωνα με τον Πούτιν, η παγκόσμια ελίτ ασχολείται με τη λατρεία του Σατανά.

Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης είναι συνένοχοι με τη σιωπή τους. Τα μέσα ενημέρωσης που ενδιαφέρονται περισσότερο να προωθήσουν τα προϊόντα Big Pharma και να ενεργούν ως τμήμα δημοσίων σχέσεων του Δημοκρατικού Κόμματος και των λοιπών Νεοταξικών κομμάτων παγκοσμίως, εμφανίζονται εντελώς αδιάφορα για τα ζητήματα του πραγματικού κόσμου που έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των παιδιών μας.

https://ellinikiafipnisis.blogspot.com/2023/03/Video-sok-rwsoi-stratiwtes-dhlwnoun-oti-h-oukrania-ektrefei-paidia-se-ergostasia-gia-elit-paiderastes-o-ypoptos-rolos-twn-MME-europhs-kai-amerikhs-kai-h-pagkosmia-prospatheia-apopoinikopoihshs-ths-paiderastias.html





