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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Πώς μπορείς να γίνεις οικουμενιστής; (ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ)
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57 views • October 27, 2021
Ὁ Οἰκουμενισμός κερδίζει νέο ἔδαφος, αὐτή τή φορά στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, τό Ἅγιον Ὅρος. Ἐσύ θά μείνεις μακριά ἀπό τό στόχο νά ἀπολαύσεις τήν εὔνοια τοῦ Πατριάρχη; Νομίζουμε μιά ζωντανή ἐπίδειξη τοῦ π. Νικολάου Μανώλη θά σέ πείσει...
Τήν Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ, 27 Ὀκτωβρίου 2019, στίς 10:30πμ, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Πῶς μπορεῖς νά γίνεις Οἰκουμενιστής;»
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής».
Τήν Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ, 27 Ὀκτωβρίου 2019, στίς 10:30πμ, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Πῶς μπορεῖς νά γίνεις Οἰκουμενιστής;»
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής».
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