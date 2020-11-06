EN VÉRITÉ (épisode 1) : Le grand renouveau de RGNR / je reviens sur 10 ans de vidéos - Thierry Casasnovas

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12 views • November 06, 2020



Regenere / Thierry Casasnovas :



"En vérité" c'est une série de 4 vidéos (+ bonus) pour parler de l'histoire derrière l'histoire. Je me livre entièrement devant la caméra de Alex Ferrini et je mets aussi les points sur les "i". Dans ce 1er épisode, je vais parler du grand renouveau de RGNR, de la disparition de certaines des 1500 vidéos ainsi que toutes les coulisses de ces 10 ans de travail.



CHAPITRAGE :

1:20 : Disparition de certaines vidéos - l'histoire derrière l'histoire de RGNR

6:56 : Est-ce que la chaîne Youtube va continuer ?

8:27 : L'acharnement actuel des médias

9:25 : Attaques plus virulentes après l'enquête sur la vaccination

10:37 : Ceux qui ne rentrent pas dans le système sont réprimés

12:28 : Le Collectif FakeMed en lutte active contre les approches naturelles

13:40 : Cap des 1/2 million d'abonnés

14:53 : Mensonge ou violation du secret de l'enquête (+ délit de recel)

17:22 : Signalements auprès de la MIVILUDES

18:00 : Comment m'aider ?

19:00 : Mon parcours santé en bref

20:52 : Début de RGNR avec Vivre Cru en 2011

21:33 : Création de l'association et la Présidence Bénévole en 2012

24:05 : Premier article à charge de Rue89 par Thibaut Schepman

25:20 : Affaire Groupe Altra (BioRenaissance) et sa collaboration avec Rue89

28:30 : Condamnation de Groupe Altra après 4 ans - 300 000€ de préjudices non payés

29:40 : Passage des 100 000 abonnés à 2015

30:38 : 1ère édition des Rencontres de la Régénération en 2016

31:16 : La boutique Regenerescence, ancien partenaire confondu à tort avec RGNR

32:26 : Du modèle associatif au modèle société

34:20 : Perte de tous les partenaires après l'enquête sur la vaccination - Plus de salaires

35:49 : Rebondissement avec les formations en ligne

37:01 : Grand incendie de la grange contenant toutes les affaires perso et pro

38:40 : Changements sur tous les plans en 2020

44:57 : Autonomie, renforcement et lien



________________



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