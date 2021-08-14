© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
14.08.2021. Планы у шушары рушатся (Выпуск № 214 часть I (2)).
Follow
1
Share
Report
5672 views • August 14, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Италия.«Коро2нА».С 1 сентября запущен «зелёный пропуск II»:школы,ВУЗы,транспорт.Почему я не снайпер? https://www.youtube.com/watch?v=X2S9z6yTT2c.
02:25 280 погибших: ливанцы скорбят о жертвах страшного взрыва в порту - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=zHVxa2WqVi0.
06:30 Письмо слушателя. Вакцинированные священники.
09:50 Письмо слушателя. Православная церковь заграницей.
11:55 Без лица: помощник священника про домогательства в церкви, иконки в машинах и схемы откатов. https://www.youtube.com/watch?v=X7uLL3rIoxs.
28:45 Архимандрит Афанасий Митилинеос. Слуги антихриста в Церкви, третий завет и последнее искушение. https://www.youtube.com/watch?v=PiWnRh73dnc.
Сегодня мы поговорим о священниках, можно ли исповедаться у вакцинированного священника, послушаем исповедь помощника священника про домогательства, взятки и т.п. также послушаем выступления архимандрита Афанасия Митилинеоса.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Италия.«Коро2нА».С 1 сентября запущен «зелёный пропуск II»:школы,ВУЗы,транспорт.Почему я не снайпер? https://www.youtube.com/watch?v=X2S9z6yTT2c.
02:25 280 погибших: ливанцы скорбят о жертвах страшного взрыва в порту - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=zHVxa2WqVi0.
06:30 Письмо слушателя. Вакцинированные священники.
09:50 Письмо слушателя. Православная церковь заграницей.
11:55 Без лица: помощник священника про домогательства в церкви, иконки в машинах и схемы откатов. https://www.youtube.com/watch?v=X7uLL3rIoxs.
28:45 Архимандрит Афанасий Митилинеос. Слуги антихриста в Церкви, третий завет и последнее искушение. https://www.youtube.com/watch?v=PiWnRh73dnc.
Сегодня мы поговорим о священниках, можно ли исповедаться у вакцинированного священника, послушаем исповедь помощника священника про домогательства, взятки и т.п. также послушаем выступления архимандрита Афанасия Митилинеоса.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.