Η ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνεχίζοντας σε μια εποχή η οποία την ίδια ώρα που παρουσιάζεται σαν κανονικότητα καθώς εκείνη η κρίση του κοροϊδοϊού που προέκυψε πλέον υποτίθεται πως έχει μείνει πίσω, διαρκώς τα δεινά που πλήττουν και αναμένεται να πλήξουν την ανθρωπότητα όλο και αυξάνονται με αποκορύφωμα την ένταση στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία όπου το ένταλμα σύλληψης του Πούτιν όπως και η αποστολή οβίδων απεμπλουτισμένου ουρανίου από τη Βρετανία στην Ουκρανία επιτείνουν τη δημόσια συζήτηση περι πυρηνικών βομβών. Η οποία Ρωσία έχει την όλο και μεγαλύτερη στήριξη της Κίνας με τον Κινέζο να επισκέπτεται τον Πούτιν αμέσως μετά το ένταλμα και εκτός του ότι αλληλοαποακαλέστηκαν καλοί φίλοι μίλησαν για μια επερχόμενη παγκόσμια αλλαγή που όμοια της δεν έχει γίνει τα τελευταία 100 χρόνια παράλληλα δηλώνοντας όμως μετά από κοινή δήλωση την υποστήριξη τους σε κάθε τομέα της παγκόσμιας ατζέντας που έχουμε δει.













Και όσο η Κινα χώρα προοριζόμενη από το αφεντικό για το νέο κέντρο επιχειρήσεων και επιβολής πολιτισμού βρίσκεται καβάλα στ’άλογο κάνοντας όλο και περισσότερα ανοίγματα που οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι παραδεχονται μαζί και με τη μεγάλη εξάρτηση σε πρώτες ύλες και πολλά άλλα αγαθά που ξανά δεν είχαν προβλέψει ότι θα μας έφερνε σε δύσκολη θέση, η πλευρά της Δύσης βρίσκεται σε απόλυτη κατάπτωση με αναταραχές αποκορύφωμα των οποίων συμβαίνουν στη Γαλλία ενώ οι τράπεζες οδεύουν για φούντο επίσημα πλέον. Ώστε να αναγκαστούμε σύντομα να περάσουμε στα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών που μέρα με τη μέρα έρχονται στην πραγματικότητα μας, η Αγγλία τα δοκιμάζει, η Ρωσία θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό και η Fed το καλοκαίρι ξεκινά να πιλοτάρει το σύστημα υποδομής αυτών των ψευτοχρημάτων.













Στην Ελλάδα οι προεκλογικές εκστρατείες βλέπουμε πως πλέον επίσημα συμπεριλαμβάνουν με ιδιαίτερη μάλιστα ζέση τους λαθρομετανάστες οι οποίοι απαιτούν ανοιχτά σύνορα, χαρτιά, ΑΜΚΑ και πιθανότατα ένα παραθαλάσσιο εξοχικό με τζακούζι. Ίσως λοιπόν να είναι οι συγκινήσεις από τον προεκλογικό πυρετό που έκαναν την ελληνική καρδιολογική εταιρεία να κηρύξει το 2023 έτος ευαισθητοποίησης για τον αιφνίδιο θάνατο για τους οποίους μαθαίνουμε όλο και νέα πράγματα όπως ότι ένας υγιής άνθρωπος 60 ετών μπορεί να πεθάνει από φυσικά αίτια. Γι’αυτό λόγω της μεγάλης επιτυχίας της pfizer να προστατέψει τους ανθρώπους τώρα επενδύει 43 δις δολάρια για να σώσει την ανθρωπότητα και από τον καρκίνο με μια νέα επαναστατική μέθοδο. Άλλωστε οι απειλές νέων πανδημιών είναι παρούσες με τον ΠΟΥ να προετοιμάζεται για μια παγκόσμια συνθήκη που θα επιβάλλει στα κράτη των τρόπο που θα τις διαχειρίζονται ενώ το CDC στην Αμερική κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για έναν θανατηφόρο μύκητα που εξαπλώνεται ταχύτατα και συμπτωματικά πάντα μια πανδημία από μύκητες παρουσιάζεται και σε μια πολύ γνωστή νέα σειρά που δείξαμε.













Η λύση όμως για όλα αυτά και για όλα τα άλλα έρχεται ορμητικά από την - όπως αποκαλούν - τεχνητή νοημοσύνη που εξαπλώνεται ραγδαία και όλο και περισσότερα κολακευτικά σχόλια αποκομίζει. Στην ουσία όμως αποτελεί ένα σύνολο προγραμμάτων χωρίς πραγματική δυνατότητα επιλογών με συγκεκριμένες κατευθύνσεις παρότι πολύπλοκες ώστε απλά η υπολογιστική ισχύς τους και η υποτιθέμενη αυθεντία τους να κρύψει ακόμα περισσότερο ποιός είναι αυτός που τα προγραμματίζει. Όταν όμως έχουμε διακρίνει ποιά είναι τα τυράκια σε όλες αυτές τις φάκες γυρνάμε προς την άλλη πλευρά και συνεχίζουμε να έχουμε νοημοσύνη, να κάνουμε επιλογές ελεύθερες, να μαθαίνουμε από αυτές και να γινόμαστε καλύτεροι και συνέχεια κοντά στον Θεό εν τέλει ανέγγιχτοι.













ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ





Σάββατο 8 Απριλίου 6μμ





Άλσος Μπαρουτάδικο - Αιγάλεω









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