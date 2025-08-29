© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Юрий Нестеренко. Похвала глупости
Хорошо, что люди глупые! Ведь когда бы были умные, Кто бы стал бы жить на севере И от моря вдалеке? Побросали б мегаполисы, Свои бизнесы и статусы, Все бы съехались во Флориду И лежали б на песке. И выращивали б цитрусы, И ловили бы анчоусов, Или, может, аспарагусов - Я их путаю всегда, И достигли бы гармонии, Просветления и знания, Что для счастья нужно малое - Солнце, воздух и вода. И ходили бы под парусом, Да крутили бы педали бы, Ископаемого топлива Не расходуя почти, Угощались бы кокосами, Любовались бы на кактусы И забыли бы про офисы С девяти и до шести. Но песок-то не резиновый! Как представлю это зрелище, Это котиково лежбище... Жуть, короче говоря! Но, по счастью, люди глупые, И лежу я в одиночестве, Наслаждаясь этим качеством В теплой неге декабря. 2017
